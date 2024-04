Der ehemalige American-Football-Star und Schauspieler O. J. Simpson ist tot. Seine Familie teilt mit, dass er im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist.

O. J. Simpson (1947-2024) ist tot. Das hat seine Familie in einem Statement auf der Plattform X mitgeteilt. Der ehemalige American-Football-Star und Schauspieler ist demnach am gestrigen Mittwoch im Alter von 76 Jahren gestorben.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024