Stars Oasis: Große Merchandise-Offensive

Liam Gallagher of Oasis - GETTY - 2004 Glastonbury Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 10:11 Uhr

Anlässlich der Band-Reunion soll es massenweise Merchandise-Artikel geben.

Oasis planen offenbar eine Reihe von Merchandise-Artikeln, um ihre Reunion zu feiern.

Die ‚Wonderwall‘-Hitmacher – derzeit bestehend aus den Brüdern Noel und Liam Gallagher – werden im nächsten Jahr zum ersten Mal seit 2009 wieder auf Tour gehen. Insider behaupten nun, dass die Musiker „alles“ von Kleidung bis hin zu Weihnachtsdekoration mit dem Band-Logo verkaufen werden.

„Sie haben große Pläne für Merchandise. Millionen von Menschen wollten Tickets für die Shows kaufen und Oasis wissen, dass sie auch viel Geld für Markenartikel ausgeben werden“, zitiert die Zeitung ‚The Sun‘ einen Insider. „Die neue Marke ist für Oasis Live ’25 und deckt alles ab. Wäscheklammern und Weihnachtskränze, Deodorants und Feuchtigkeitscremes sind ebenfalls aufgeführt.“

Neben einer Reihe von Terminen in Großbritannien wird die Rockband nächstes Jahr auch in den USA auftreten und musste aufgrund der großen Nachfrage weitere Termine hinzufügen. Auf X, ehemals Twitter, schrieb das Management von Oasis: „Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurden zusätzliche Termine in Toronto, East Rutherford, Los Angeles und Mexico City angekündigt.“ Die Nordamerika-Tournee der ‚Supersonic‘-Interpreten beginnt am 24. August mit zwei Shows in Toronto, gefolgt von einer Nacht in Chicago und Doppelkonzerten in New Jersey, Los Angeles und Mexiko-Stadt.