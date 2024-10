In Sydney und Melbourne Oasis kündigen weitere Konzerte in Australien an

Oasis-Sänger Liam Gallagher bei einem Solo-Auftritt 2021. (lau/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 15:22 Uhr

Auf ihrer großen Reunion-Tour werden Oasis auch in Australien haltmachen. Am 31. Oktober 2025 tritt die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher in Melbourne auf, am 7. November in Sydney.

Die große "OASIS LIVE '25"-Reunion-Tour wird die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (52) im kommenden Jahr auch nach Australien führen. Auf dem offiziellen X-Account der Band kündigen Oasis mit dem der Gruppe eigenen Selbstbewusstsein zwei Konzerte Down Under an. Diese werden am 31. Oktober in Melbourne und am 7. November in Sydney stattfinden. Damit werden Oasis 2025 nach derzeitigem Stand 30 Konzerte spielen.

Video News

"Leute aus dem Land Down Under, geht in Deckung"

Bereits Ende vergangenen Monats hatten die Brit-Rocker Zusatzkonzerte in Nordamerika bekannt gegeben. Sie werden zwischen dem 24. August und 13. September in den USA, Kanada und Mexiko auf der Bühne stehen. Nach zwei Konzerten Ende September im Londoner Wembley Stadium geht es für Oasis dann nach Australien. Zuvor finden im Verlauf des Sommers die ursprünglich angekündigten Auftritte in Großbritannien und Irland statt.

‘People of the land down under.

“You better run-you better take cover…”

We are coming.

You are most welcome.’

Oasis will tour Australia in 2025! 🇦🇺 Register for the Australian ticket pre-sale private ballot: https://t.co/lms10x64eU

The pre-sale will take place on Monday 14th… pic.twitter.com/WCpRa8pNRF — Oasis (@oasis) October 7, 2024

"Leute aus dem Land Down Under: Lauft lieber weg, geht in Deckung. Wir kommen, gern geschehen", heißt es im Ankündigungspost der zwei bislang bekannt gegebenen Australien-Konzerte in Anspielung auf den ikonischen Song "Down Under" der Gruppe Men At Work. Der Vorverkauf für die neuen Oasis-Konzerte soll am 15. Oktober starten.

Europas Festland blickt weiterhin in die Röhre

Europäische Oasis-Fans vom Festland gucken somit auch nach der Ankündigung der neuen Oasis-Shows in die Röhre. Noch immer bleiben die Gallagher-Brüder dabei, keine anderen Europa-Shows außerhalb von Großbritannien und Irland zu spielen.

Die ewig zerstrittenen Brüder Liam und Noel Gallagher hatten sich 2009 derart überworfen, dass sie ihre Kultband auflösten und mit Solo-Projekten weitermachten. Gerüchte über eine Reunion hielten sich über all die Jahre, am 27. August 2024 kündigten sie dann schließlich ihre lang erwartete "OASIS LIVE '25"-Tour an.