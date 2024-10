Musik Oasis: Mehr Australien-Shows für die Fans

Bang Showbiz | 11.10.2024, 10:00 Uhr

Oasis haben aufgrund der „phänomenalen Nachfrage“ zusätzliche Termine für ihre Australien-Tour angekündigt.

Die reformierten Rocker bereiten sich darauf vor, im nächsten Jahr auf eine große Welttournee mit dem Titel „Oasis Live ’25“ zu gehen, die ihre ersten gemeinsamen Live-Shows seit 2009 ist. Es wird Konzerten in ihrer Heimat Großbritannien und Nordamerika sowie in Australien geben und für ihre Gigs in Melbourne und Sydney gab es eine so große Nachfrage, dass sie zwei weitere Shows hinzugefügt haben.

In einem Post auf der Instagram-Seite der Band hieß es jetzt: „Australien. Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurden sowohl in Melbourne als auch in Sydney zusätzliche Termine angekündigt! #OasisLive25.“ Die Band wird nun vier Shows in Down Under spielen, beginnend am 31. Oktober und 1. November im Marvel Stadium in Melbourne und dann am 7. und 8. November für zwei Termine im Accor Stadium in Sydney. In einem Statement, in dem die ersten Shows angekündigt wurden, zitierte die Band den Hit ‚Down Under‘ von Men at Work und schrieb: „Leute aus dem Land Down Under. Ihr rennt besser – ihr geht besser in Deckung. Wir kommen. Ihr seid herzlich willkommen.“ Die vier Konzerte gehen am 15. Oktober in den Verkauf.

Zuvor hatten die ‚Don‘t Look Back In Anger‘-Rocker die ersten internationalen Termine für die ‚Oasis Live ‘25‘-Tour bekannt gegeben und die Tickets für Shows in Toronto, Chicago, New Jersey, Los Angeles und Mexico City im Handumdrehen verkauft. Die Britpop-Ikonen haben außerdem im nächsten Sommer bereits 19 ausverkaufte Stadionshows in ganz Großbritannien und Irland geplant. Support-Acts für die Auftritte wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Frontmann Liam Gallagher hat die Idee angedeutet, dass Richard Ashcroft und die Manic Street Preachers Teil des Programms sein werden. Als ein Fan auf X – früher bekannt als Twitter – den Sänger fragte, ob der The Verve-Star auf der Tour auftreten würde, antwortete Liam: „Das wäre BIBLISCH.“ Dann fügte er hinzu: „Richard Ashcroft oder Manic Street Preachers als Support“, bevor er kurz darauf hinzufügte: „Dann werden es wohl The Manics.“