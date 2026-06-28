Musik Robbie Williams tritt beim WM-Finale auf

Robbie Williams - O2 Academy Brixton London February 2026 - Tina Korhonen/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2026, 11:32 Uhr

Der britische Popstar wird mit seinem Song 'Desire' beim Finale der Fußball-WM auftreten.

Robbie Williams wird beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft auftreten.

Der britische Sänger wird gemeinsam mit dem italienischen Popstar Laura Pausini auf dem Spielfeld des MetLife Stadiums in New Jersey am 19. Juli ihre offizielle FIFA-Hymne ‚Desire‘ performen. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Robbie liebt Fußball und freut sich darauf, bei diesem bedeutenden Auftritt dabei zu sein. Natürlich hofft er, dass England eines der Teams im Finale sein wird.“ Das WM-Finale wird eine Halbzeitshow bekommen – die erste in der Geschichte des Turniers. Das Line-up wurde von Chris Martin zusammengestellt.

Der Coldplay-Frontmann hat Madonna, Shakira und BTS für den Auftritt während der Spielpause verpflichtet. Eine Person, die von der Idee jedoch nicht begeistert ist, ist Oasis-Rocker Noel Gallagher. Der britische Musiker – ein leidenschaftlicher Fan von Manchester City – betonte, dass Fußball seit „hunderten von Jahren perfekt funktioniert“ habe und er deshalb keinen Sinn in einem Konzert sehe. Außerdem sieht er die auftretenden Künstler nicht als „Fußballmenschen“. Auf die Frage, ob er sich beteiligen werde, scherzte Noel bei ‚talkSPORT‘: „Ich mache die Halbzeitverlosung für ein Lammbein.“

Der ‚Don’t Look Back in Anger‘-Interpret erklärte, dass er kein Fan von Veränderungen im Fußball sei. „Ich freue mich auf diese neuen Regeln zu Ecken und Zeitspiel, das könnte gut für den Sport sein. Aber ich mag diesen ganzen Rummel rund um den Fußball nicht; er hat seit hunderten von Jahren perfekt funktioniert“, kritisierte er. Über die auftretenden Künstler lästerte Noel: „Das sind doch eigentlich keine Fußballmenschen, die dort auftreten, oder?“