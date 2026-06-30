Musik New Order vorerst ohne zwei Schlüsselfiguren

New Order - The O2 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 12:00 Uhr

New Order müssen bei ihren kommenden Konzerten vorerst auf zwei langjährige Mitglieder verzichten.

Wie die Band auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gab, werden Schlagzeuger Stephen Morris und Keyboarderin Gillian Gilbert aus persönlichen gesundheitlichen Gründen „auf absehbare Zeit“ nicht mit auf Tour gehen. Weitere Einzelheiten zu ihrem Gesundheitszustand nannten die Musiker nicht.

Trotz der personellen Veränderungen wollen New Order ihre geplanten Auftritte fortsetzen. Den Anfang macht im November das Primavera-Festival in Chile – der erste Auftritt der Band dort seit sieben Jahren. In ihrer Mitteilung betonten Bernard Sumner, Phil Cunningham und Tom Chapman, wie sehr sie bedauern, dass Morris und Gilbert diesmal nicht dabei sein können. Die Umstände ließen jedoch keine andere Entscheidung zu.

Die Ankündigung folgt auf jüngste Aussagen des ehemaligen Bassisten Peter Hook. Dieser hatte behauptet, Bernard Sumner werde New Order inzwischen praktisch allein repräsentieren, nachdem Morris und Gilbert nicht mehr auf Tour seien. Die Band selbst machte jedoch deutlich, dass deren Auszeit ausschließlich gesundheitliche Gründe habe.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte Hook auch mit Blick auf die bevorstehende Aufnahme von New Order und in die Rock and Roll Hall of Fame. Eine gemeinsame Rückkehr auf die Bühne mit seinen ehemaligen Bandkollegen schloss er kategorisch aus und verwies auf die anhaltenden Spannungen zwischen ihnen. Mit einem Augenzwinkern fügte er allerdings hinzu, dass vielleicht die wiedervereinten Brüder Oasis – beziehungsweise Liam Gallagher und Noel Gallagher – als Vermittler auftreten könnten.