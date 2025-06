Musik Oasis proben im Stadion vor dem Start ihrer Reunion-Tour

Liam Gallagher of Oasis - GETTY - 2004 Glastonbury Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 14:00 Uhr

Die Band bereitet sich auf ihre große Comeback-Tournee vor.

Oasis werden in dieser Woche im Principality Stadium in Cardiff proben – als Vorbereitung auf das mit Spannung erwartete Auftaktkonzert ihrer großen Reunion-Tour.

Die Band startet die ‚Oasis Live ’25‘-Tour am kommenden Freitag (4. Juli) im Stadion in Wales. Es wird das erste gemeinsame Konzert von Noel und Liam Gallagher seit 16 Jahren sein. Die Brüder haben sich entschieden, direkt auf der Stadionbühne zu proben, da sie mit einem teils neuen Line-up auftreten, zu dem Gitarrist Gem Archer, Originalmitglied Paul „Bonehead“ Arthurs, Bassist Andy Bell, Neuzugang Joey Waronker am Schlagzeug und Keyboarder Christian Madden gehören, und da sie so lange nicht gemeinsam auf der Bühne standen. Ein Insider verriet der britischen Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Mit einem neuen Line-up und diesem riesigen ersten Konzert werden die Jungs auch ein paar Songs direkt im Stadion proben. Bei manchen Touren dauert es ein oder zwei Wochen, bis alles wieder rund läuft – aber dafür ist keine Zeit, und Liam und Noel wollen, dass jeder Abend ein Kracher wird.“

Bereits letzte Woche hatte Noel Gallagher (58) angedeutet, dass die Proben hervorragend liefen und er sowie sein Bruder Liam (52) großartig klängen. Im Interview mit dem Radiosender ‚TalkSPORT‘ sagte er: „Wir haben jetzt ein paar Tage Pause und es klingt gigantisch. Das ist es jetzt – kein Zurück mehr. Es ist gut.“ Am Eröffnungsabend in Cardiff werden 74.500 Fans erwartet. Tags darauf folgt ein zweites Konzert im Principality Stadium, bevor die Tour nach Manchester, London, Edinburgh und Dublin weiterzieht – und anschließend um die Welt.