"Mit Sicherheit" mehr Konzerte Oasis: Weitere Tourdaten und Reunion mit Bonehead?

Die Gallagher-Geschwister und Bonehead gehören zum originalen Line-up von Oasis. (paf/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 12:30 Uhr

Oasis haben mit ihrer Ankündigung einer Reunion-Tour das Internet erobert. Es soll jedoch nicht bei den veröffentlichten Terminen bleiben. Nicht nur die Brüder, auch Gründungsmitglied und Gitarrist Bonehead soll zudem auf der Bühne stehen.

14 Konzerte sind bestätigt, weitere sollen offenbar kommen: Oasis gehen im nächsten Jahr auf Reunion-Welttournee. Bislang kündigten Noel (57) und Liam Gallagher (51) ausschließlich Daten in Großbritannien und Irland an. Zu diesen sollen sich einem Insider von "The Sun" zufolge weitere Termine gesellen. Auch Oasis' ehemaliger Gitarrist Bonehead (59) soll bei den sehnsüchtig erwarteten Events mit von der Partie sein.

Mehr Tourdaten werden "mit Sicherheit" kommen

"Diese Shows werden in weniger als drei Minuten ausverkauft sein. Es werden mit Sicherheit weitere Termine hinzukommen", berichtete die anonyme Quelle der Boulevardzeitung. "Bonehead ist bestätigt. Beide wollten ihn dabei haben, und er war eine der treibenden Kräfte bei der Wiedervereinigung", erzählte der Insider weiter. Ihm zufolge sei der Ex-Gitarrist und Mitgründer von Oasis "überglücklich". Noel Gallagher habe angeblich ebenfalls Mitglieder seiner Band Noel Gallagher's High Flying Birds verpflichtet.

"Die Oasis-Familie ist wieder richtig vereint", freute sich die namentlich nicht genannte Quelle. Wie ein zweiter Insider sagte, hätten sich die Brüder zu einem Shooting getroffen, "nachdem der Vertrag vor sieben Wochen unterzeichnet worden war". Das Treffen soll vor drei Wochen stattgefunden haben. "Sie haben herumgealbert und sich amüsiert. Man konnte die Magie und die Chemie spüren. Mit ihnen in diesem Studio zu sein, fühlte sich an, als würde man in die 1990er Jahre zurückversetzt", schwärmte die zweite Quelle.

Fans sorgten für Absturz der Website

Noel und Liam Gallagher teilten am Dienstag (27. August) auf der Plattform X (ehemals Twitter) ihre großen Pläne mit. Die bislang bekannten Konzerte werden im Juli und August 2025 stattfinden. Tickets dafür seien ab Samstag, dem 31. August, erhältlich. Die Karten werden heiß umkämpft sein: Fans brachten bereits die offizielle Homepage der Band nach der Ankündigung zum Absturz.

Oasis entstand im Jahr 1991 als Rock-Gruppe der Gallagher-Brüder, Paul Benjamin Arthurs alias Bonehead sowie Bassist Paul McGuigan (53) und Schlagzeuger Tony McCarroll (53). Langjährige Streitigkeiten der Geschwister führten 2009 zur Auflösung, nach 16 Jahren wird die Kultband 2025 ihr Comeback feiern.