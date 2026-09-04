Film ‚Obsession‘-Star Inde Navarrette ergattert Hauptrolle in wildem Sci-Fi-Thriller

Inde Navarrette - D23: The Ultimate Disney Fan Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 18:00 Uhr

Inde Navarrette wird die Hauptrolle im Sci-Fi-Thriller ‚The Waffle House Index‘ übernehmen.

Die ‚Obsession‘-Schauspielerin, die nach ihrer Rolle als Nikki in Curry Barkers überraschendem Kinoerfolg zum Shootingstar wurde, wurde kürzlich als Rogue für Marvels kommenden ‚X-Men‘-Film besetzt. Nun hat ‚The Hollywood Reporter‘ enthüllt, dass sie außerdem für einen wilden neuen Thriller verpflichtet wurde, den Apple Original Films erworben hat. Die 25-jährige Navarrette wird außerdem als Executive Producerin fungieren, während Louis Paxton nach einem Drehbuch von Andrew Nunnelly Regie führen wird.

Insider berichteten der Publikation, dass das Drehbuch für einen siebenstelligen Betrag erworben wurde. Im Mittelpunkt des Films steht eine Kellnerin in einem Waffle House, die bereits einen schlechten Tag hat, noch bevor während ihrer Nachtschicht ein Fremder mit einer Waffe auftaucht. Von da an wird alles noch schlimmer: Es kommt zu einer gewaltigen Überschwemmung, Killerkrokodilen, einer Atomexplosion, Außerirdischen und einem magischen Bunker unter dem Restaurant.

‚The Waffle House Index‘ hat seinen Namen von einer tatsächlich existierenden, inoffiziellen Kennzahl zur Messung der Schwere eines Hurrikans. Dabei richtet sich alles danach, wie das Waffle House in einer betroffenen Region – dessen Restaurants im Grunde rund um die Uhr geöffnet sind – mit dem Sturm zurechtkommt. Ist der Index grün, bietet das Restaurant seinen vollständigen Service an. Gelb bedeutet, dass die Lebensmittelvorräte knapp sind und nur eine eingeschränkte Speisekarte angeboten wird, während Rot bedeutet, dass das Restaurant geschlossen ist und unsichere Bedingungen herrschen.

Das Drehbuch zu ‚The Waffle House Index‘ wurde auf der Black List 2025 aufgeführt, einer jährlich veröffentlichten Zusammenstellung der beliebtesten noch nicht produzierten Drehbücher Hollywoods. Die Logline auf der Liste von 2025 lautet: „Die folgenden drei Dinge sind wahr: 1. Der WAFFLE HOUSE INDEX ist eine Kennzahl, die von der FEMA verwendet wird, um die Schwere einer Naturkatastrophe zu messen. 2. Jane arbeitet in der Nachtschicht in ihrem örtlichen Waffle House. 3. Ein Sturm zieht auf.“ Produziert wird der Film von Brad Pitts Firma Plan B, die auch Projekte wie ‚F1‘ und ‚Teenage Sex and Death at Camp Miasma‘ unterstützt hat.

Navarrette hatte unterdessen bereits zuvor ein Projekt angedeutet, mit dem sie diesen Monat beginnen würde, nannte jedoch keine konkreten Einzelheiten. Im Juli sagte sie dem Magazin ‚Nylon‘: „Ich freue mich wirklich riesig auf einen Film, den ich im September drehe, weil ich sehr gerne mit Regisseuren zusammenarbeite, die ihren ersten Film machen. Und was ich wirklich liebe, ist diese Vorstellung von Spannung/Thriller/Horror und von all dem, was unter den Oberbegriff der schlimmsten Gefühle fällt, die man überhaupt empfinden kann. Wie werden solche Geschichten erzählt? Horror macht das bei Themen wie Scham und Trauma auf wirklich wunderschöne Weise.“

Navarrette möchte außerdem beweisen, dass ‚Obsession‘, das auf frühe TV-Auftritte in Serien wie ’13 Reasons Why‘ und ‚Superman Lois‘ folgte, „nicht einfach nur ein einmaliger Glückstreffer“ war. Sie fügte hinzu: „Das ist etwas, das ich wirklich liebe und womit ich weitermachen möchte, aber natürlich wird das Zeit brauchen. Ich möchte, dass die Leute sich diese Zeit nehmen und darauf vertrauen, dass ich diese Fähigkeit besitze. Ich möchte außerdem öffentlich auf die Nase fallen und etwas machen, das den Leuten nicht gefällt, aber vielleicht gefällt es mir.“