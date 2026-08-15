Film Marvel hat die Besetzung des neuen ‚X-Men‘-Films offiziell bekannt gegeben

Sadie Sink attends the press night after party for "Romeo & Juliet" - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2026, 13:00 Uhr

Marvel hat die Besetzung des neuen ‚X-Men‘-Films offiziell bekannt gegeben.

Nach monatelangen Spekulationen steht nun fest, welche Schauspielerinnen und Schauspieler in die Rollen der berühmten Mutanten schlüpfen werden. ‚Heartstopper‘-Star Kit Connor übernimmt die Rolle von Scott Summers alias Cyclops. Sadie Sink, bekannt aus ‚Stranger Things‘ und dem kommenden ‚Spider-Man: Brand New Day‘, wird Jean Grey verkörpern. Zum Ensemble gehören außerdem Samara Weaving als Emma Frost, Christopher Abbott als Professor Xavier, Adam Driver als Mr. Sinister, Maya Boyd als Storm und Inde Navarrette als Rogue. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am Wochenende auf der D23 Expo im kalifornischen Anaheim. Zuvor hatte es bereits über Monate zahlreiche Gerüchte über die mögliche Besetzung gegeben.

Dass Sink als Jean Grey dabei sein würde, war bereits im Zusammenhang mit ‚Spider-Man: Brand New Day‘ bekannt geworden. Die Mutantin verfügt über telepathische und telekinetische Fähigkeiten. Für Sink bedeutet die Rolle zugleich den Einstieg in das ‚X-Men‘-Universum. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ zeigte sich die Schauspielerin erleichtert darüber, dass das Geheimnis nun öffentlich ist. „Es ist gut. Es ist eine große Erleichterung. Man lebt so lange mit einem kleinen Geheimnis, dass ich jetzt, wo es heraus ist und viele Menschen den Film sehen werden, fast vergessen hatte, dass das Teil des Prozesses ist – dass die Leute ihn tatsächlich sehen“, erklärte sie.

Besonders interessant: Sink war offenbar nicht nur als Darstellerin an dem Projekt beteiligt, sondern durfte auch bei der Zusammenstellung des Ensembles mitwirken. Sie berichtete, dass sie sich frühzeitig mit Regisseur Jake Schreier ausgetauscht habe. Zu diesem Zeitpunkt sei sie das einzige bereits feststehende Mitglied der Mutanten gewesen. „Es ist interessant, ganz am Anfang dabei zu sein“, sagte Sink gegenüber ‚Entertainment Weekly‘. Nun, da öffentlich über ‚X-Men‘ gesprochen werde und das Projekt tatsächlich Gestalt annehme, sei es für sie „so aufregend“, darüber nachzudenken, was als Nächstes auf ihre Figur zukommt.