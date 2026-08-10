Stars Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen Freundschaft mit ‚geheimen Mittagessen‘ wiederbelebt haben

Jennifer Aniston and Brad Pitt 2002 Golden Globes - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 14:00 Uhr

Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen ihre Freundschaft mit 'geheimen Mittagessen' wiederbelebt haben.

Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen ihre einst enge Freundschaft mit regelmäßigen Treffen abseits der Öffentlichkeit wieder aufleben lassen haben.

Angeblich trafen sich die beiden sogar zu „geheimen Mittagessen“, während Aniston an der Serie ‚The Morning Show‘ arbeitete. Pitt und Aniston waren von 2000 bis 2005 verheiratet. Nach ihrer Scheidung sollen sich die beiden zunächst über Jahre aus dem Weg gegangen sein. Inzwischen scheint sich das Verhältnis jedoch deutlich verändert zu haben. Ein wichtiger Moment soll ihr überraschendes Wiedersehen bei den Screen Actors Guild Awards im Jahr 2020 gewesen sein. Seitdem sollen sie wieder enger miteinander verbunden sein.

Wie die ‚Daily Mail‘ unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe Pitt während der zweiten Staffel von ‚The Morning Show‘ regelmäßig das Set besucht. Dort soll er sich mit Aniston zu privaten Mittagessen in ihrem Trailer getroffen haben. „Während der zweiten Staffel von ‚The Morning Show‘ kam Brad ans Set und aß mit Jen in ihrem Trailer zu Mittag“, behauptete der Insider. Pitt sei direkt zu ihrem Trailer gebracht worden und habe dort allein mit Aniston gegessen. Sobald die Dreharbeiten der Schauspielerin weitergingen, habe er das Gelände wieder verlassen.

Dem Bericht zufolge soll Pitt mindestens einmal pro Woche am Set aufgetaucht sein. Einige Mitglieder der Crew hätten von den Treffen gewusst, allerdings offenbar nicht, wer genau involviert war. Ein weiterer Insider behauptete, die beiden hätten sich in dieser Zeit auch mehrfach bei Aniston zu Hause getroffen. „Sie konnten nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen werden“, hieß es.

Romantische Absichten soll Pitt dabei allerdings nicht verfolgt haben. Vielmehr habe ihm die Freundschaft zu Aniston gefehlt. Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung: „Für Brad gab es keine versteckte Absicht und keine Erwartung, ihre Beziehung wiederzubeleben. Mehr als alles andere vermisste Brad sie als vertraute Freundin.“ Die erneuten Begegnungen hätten ihm offenbar vor Augen geführt, welchen Stellenwert Aniston noch immer in seinem Leben besitzt. „Er genoss es wirklich, wieder Kontakt zu ihr zu haben, Zeit miteinander abseits des Rampenlichts zu verbringen und einfach Freunde zu sein“, so der Mitwisser. Die privaten Mittagessen seien für ihn „wirklich schön“ gewesen.