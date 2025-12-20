Stars Offene Worte: Vanessa Mai über ihren Bandscheibenvorfall

Bang Showbiz | 20.12.2025, 13:13 Uhr

Vanessa Mai blickt beim ‚Let’s Dance Weihnachtsspecial‘ auf ihre gesundheitlichen Probleme zurück.

Bei der Feiertagsausgabe der beliebten RTL-Sendung trafen sich die Publikumslieblinge der vergangenen Staffeln erneut auf dem Tanzparkett. Neben beeindruckenden Auftritten stand für einen der Stars auch ein sehr persönlicher Rückblick im Mittelpunkt. Vanessa Mai (33) überzeugte nicht nur in Zusammenarbeit mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), sondern rührte ihre Fans auch mit offenen Worten zu ihrem Bandscheibenvorfall aus dem Jahr 2018.

Die Rückenprobleme, die durch einen Unfall vor einem ihrer Konzerte hervorgerufen worden, schränkten sie zeitweise stark ein und stellten anfangs sogar ihre gesamte Karriere infrage. Über diese Phase sagte Vanessa bei ‚Let’s Dance‘: „Und dann hieß es nie wieder tanzen, sag die Tour ab, versteifen und Operation und so… das war echt schlimm, als man mir gesagt hat: Du kannst dich nie wieder so bewegen wie vorher, weil für mich ist neben dem Singen Tanzen alles. Ich weiß nicht, da kann man nochmal andere Emotionen transportieren. Naja, war schon schwierig.“

Nur durch pure Willenskraft, Disziplin und eine rigorose Umstellung ihres Lebensstils gelang es Vanessa Mai schließlich, sich auf die Bühne und letztendlich auch auf’s Tanzparkett zurückzukämpfen. Seitdem geht sie jedoch bewusster mit ihrem Körper um. „Ich hab mich echt sehr, sehr, sehr geändert. Ich bin sehr achtsam mit mir mittlerweile“, erklärte sie. Rückblickend sieht die Sängerin das einschneidende Erlebnis allerdings differenzierter. Schon kurz nach dem Vorfall sagte sie laut ‚Spiegel‘ bei einer Pressekonferenz: „Ich bin wirklich froh, dass es passiert ist. Ich war immer sehr verbissen. Der Unfall war ein Warnschuss und den nehme ich ernst.“