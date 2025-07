Stars Offiziell bestätigt: Alles aus bei Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger_Ana Ivanovic - 17.11.2016 Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 14:00 Uhr

Das Traumpaar der Sportwelt hat sich getrennt - ein Statement macht es nun offiziell.

Ana Ivanović hat die Trennung von Bastian Schweinsteiger bestätigt.

Nach neun Jahren Ehe ist Schluss bei dem Sport-Traumpaar. Das gab die Ex-Tennisspielerin nun in einem Statement bekannt. Davor war monatelang über ein Beziehungsaus der beiden Stars spekuliert worden. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nannte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz „unüberbrückbare Differenzen“ als Trennungsgrund. Darüber hinaus werde es keine weiteren Erklärungen zu den Hintergründen des Liebesaus geben.

Der Anwalt bat zudem darum, die Privatsphäre seiner Mandantin zu respektieren, insbesondere mit Blick auf die Kinder des Paars. Schweinsteiger und Ivanović haben zusammen drei Söhne: Ihr ältester Sohn Luka kam 2018 zur Welt. 2019 folgte Leon. Der jüngste Sohn wurde 2023 geboren. Das Paar achtete stets darauf, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und die gemeinsamen Kinder zu schützen.

Im Frühjahr 2022 erklärte die 37-Jährige im dpa-Interview: „Wir wollen sie nicht in unsere Welt hineinzerren und sie gleich mit Labeln versehen wie ‚Tennisspieler‘ oder ‚Fußballspieler‘. Wir wollen, dass sie ausdrücken können, wer sie sind, und unterstützen sie darin zu 100 Prozent.“

Die Romanze von Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger wurde öffentlich, nachdem sie 2014 bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York fotografiert wurden. Im Sommer 2016 folgte die Traumhochzeit in Venedig, zu der zahlreiche prominente Gäste wie Fußballstar Lukas Podolski, Tennisspielerin Angelique Kerber und Skirennläufer Felix Neureuther erschienen.