Welcher Sender zeigt welche Spiele der WM 2026 im TV?

Sebastian Wagner | 01.06.2026, 14:17 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

104 Spiele in fünfeinhalb Wochen, verteilt auf drei Länder und 16 Stadien – die WM 2026 ist das größte Fußballturnier der Geschichte. Die Frage, wo man welches Spiel sehen kann, ist berechtigt. Das deutsche Übertragungsmodell ist dieses Jahr komplexer als gewohnt. Wer den Überblick behalten will, braucht eine klare Übersicht und die gibt es. Hier ist, was deutsche Fans für die WM 2026 wirklich wissen müssen, um kein Spiel zu verpassen, bevor das Turnier am 11. Juni in Mexiko-Stadt eröffnet wird. Die Eröffnung wird übrigens vom ZDF ab 21 Uhr übertragen.

Das Rechtemodell und Telekom hält alle Trümpfe

Den Ausgangspunkt des gesamten Übertragungsmodells bildet die Telekom. Der Konzern hat sich bei der FIFA die kompletten Medienrechte für Deutschland gesichert. Dadurch kann er mit seinem Streamingdienst MagentaTV alle 104 WM-Spiele live übertragen. Das ist die Grundlage, auf der alle weiteren potenziellen Übertragungen und Ausstrahlungen aufbaut.

Von der Telekom haben sich ARD und ZDF über eine Sublizenz-Vereinbarung die Rechte für 60 der 104 Spiele gesichert. Bestimmte Begegnungen müssen frei empfangbares Fernsehen laufen, dies bestimmt der Medienstaatsvertrag. Somit müssen die Spiele der Deutschen wie auch das Spiel, das die WM eröffnet, die Halbfinal-Spiele und das Spiel zum krönenden Finale übertragen werden. Diese Partien sind also garantiert ohne Zusatzkosten zu sehen und idealerweise auch einfach für jeden empfangbar.

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Wer das komplette Turnier sehen will, kommt nicht an MagentaTV vorbei

44 der 104 Begegnungen überträgt MagentaTV exklusiv – darunter zahlreiche Gruppenspiele, drei Achtelfinalpartien und zwei Viertelfinalbegegnungen. Wer das Turnier lückenlos verfolgen möchte, braucht also ein Abonnement beim Telekom-Dienst. Dazu kommt: Am jeweils letzten Spieltag aller zwölf Gruppen bietet MagentaTV eine Konferenzübertragung an, bei der alle gleichzeitig laufenden Partien parallel verfolgt werden können.

Um bei all diesen Angeboten, Sendern und Spielen den Überblick zu behalten, lohnt sich ein Blick auf eine kompakte Übersicht aller Übertragungsinfos: Die WM 2026 Übertragung auf fussball-wm.pro führt übersichtlich auf, welcher Sender welches Spiel zeigt – ideal für alle, die vor dem Anstoß wissen wollen, wohin sie einschalten müssen und ob das Spiel frei empfangbar ist.

Was läuft kostenlos bei ARD und ZDF?

Wer kein MagentaTV-Abo abschließen möchte, ist mit ARD und ZDF trotzdem gut bedient – zumindest bei den zentralen Momenten des Turniers. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen je 30 Spiele und haben ihre Moderations- und Expertenteams bereits aufgestellt. In der ARD führen Esther Sedlaczek und Alexander Bommes durchs Programm, Bastian Schweinsteiger übernimmt die Analyse. Das ZDF setzt auf Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein, mit Christoph Kramer und Per Mertesacker als Experten. Alle Übertragungen der öffentlich-rechtlichen Sender sind zudem kostenlos in den jeweiligen Mediatheken als Livestream verfügbar.

Wer nichts verpassen will, muss planen

Wer nur die deutschen Spiele und die großen K.-o.-Runden-Duelle sehen will, kommt mit ARD und ZDF problemlos durch. Wer hingegen kein Spiel der WM verpassen möchte – vom ersten Gruppenspiel bis hin zu den Achtelfinals ohne deutsche Beteiligung – kommt um MagentaTV nicht herum. Die Aufteilung ist komplex, aber mit der richtigen Übersicht gut navigierbar. Ein Turnier mit 104 Spielen verdient schließlich auch eine ordentliche Vorbereitung vor dem Einschalten.