Wieder mit Ray Romano und Queen Latifah Offiziell bestätigt: „Ice Age 6“ ist in Arbeit

Ein Ausschnitt aus "Ice Age 5 - Kollision voraus!" von 2016. (hub/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 09:49 Uhr

Die "Ice Age"-Filmreihe geht weiter. Die beliebten Stars sind wohl auch im nächsten Streifen wieder mit dabei.

"Ice Age"-Fans dürfen sich freuen: Das Animationsfilm-Franchise bekommt einen neuen Film. Das haben Ray Romano (66), Queen Latifah (54) und John Leguizamo (64) bekannt gegeben. Die Schauspieler, die alle in früheren Filmen der Reihe mitgewirkt haben, verrieten in einem Video, das Medienberichten zufolge auf der "D23" in Brasilien gezeigt wurde, dass "Ice Age 6" in Arbeit ist.

Video News

Stars der Filmreihe verkünden Neuigkeit

In dem Clip, der auch auf Disneys Social-Media-Konten geteilt wurde, ist Ray Romano mit Mütze und in eine Decke gehüllt zu sehen, während er sagt: "Ray Romano hier mit einer großen Neuigkeit! Wow, ist das kalt hier drin. Ist die Heizung kaputt oder so?" Dann taucht Queen Latifah auf, die Romano anruft und sagt: "Hey Ray, bist du bereit, die große Ankündigung zu machen? Ich sehe, du hast mein Geschenk bekommen. Ich dachte, es wäre lustig" – bei ihm beginnt währenddessen, Schnee zu fallen. Romano verrät dann, dass "Ice Age 6 in die Kinos kommt". John Leguizamo sagt am Ende des Videos über die Nachricht: "Ich muss jeden anrufen, den ich kenne." Der neue Film soll 2026 erscheinen, wie aus dem Clip ebenfalls hervorgeht.

Erfolgreiche Filmreihe

Ray Romano wird im Original damit erneut Mammut Manni seine Stimme leihen, während John Leguizamo als Riesenfaultier Sid wieder dabei ist und Queen Latifah Mammut Ellie spricht. Denis Leary (67) und Simon Pegg (54) kehren laut "The Hollywood Reporter" ebenfalls für die Fortsetzung zurück, die sich derzeit in Produktion befinden soll. Zu den deutschen Synchronsprecherstars der Reihe gehört unter anderem Otto Waalkes (76).

Der letzte "Ice Age"-Film, "Kollision voraus!" von 2016, spielte laut "Box Office Mojo" weltweit fast 409 Millionen Dollar (etwa 380 Millionen Euro) ein. Zu dem Franchise gehören Filme und Serien, darunter das Spin-off von 2022 "Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild".