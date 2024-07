Palast bestätigt Offiziell: Prinz William besucht EM-Finale in Berlin

Prinz William, hier bei der Vorrundenpartie Dänemark gegen England, wird auch das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Berlin besuchen. (lau/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 21:01 Uhr

Prinz William wird zum EM-Finale in Berlin reisen. Das hat der Palast offiziell bestätigt. Im Berliner Olympiastadion trifft der britische Thronfolger am Sonntag auf den spanischen König Felipe VI.

Am 14. Juli steigt im Berliner Olympiastadion das mit Spannung erwartete Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024. Nachdem bereits bestätigt war, dass der spanische König Felipe VI. (56) am Sonntag live vor Ort sein wird, um die Auswahl Spaniens anzufeuern, steht nun auch fest, welcher britische Royal die Three Lions spielen sehen wird: Prinz William (42) höchstpersönlich wird im Stadion sein, um dem möglicherweise ersten Titelgewinn des englischen Teams seit 1966 beizuwohnen. Das hat der Kensington Palast der BBC zufolge bestätigt.

Dritter Stadionbesuch für William

Prinz William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA, und war bereits beim Viertelfinale in Düsseldorf am 6. Juli anwesend, als sich England im Elfmeterschießen gegen die Auswahl der Schweiz durchsetzte. Auch beim Gruppenspiel Englands gegen Dänemark war der Royal gemeinsam mit König Frederik X. von Dänemark (56) vor Ort gewesen.

Der britische Thronfolger wird mit dem frischgebackenen englischen Premierminister Keir Starmer (61) das EM-Finale besuchen. Nach Englands Halbfinalsieg in letzter Minute hatte sich William in einer Instagram-Story direkt an den Siegtorschützen Ollie Watkins (28) gewandt, der in der 90. Minute den Siegtreffer schoss. "Was für ein schönes Ding, Ollie! Gratulation England! EURO2024-Finalisten", feierte William das englische EM-Team und den Stürmer.