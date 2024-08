Deutscher Start angekündigt Ohne Kevin Costner: „Yellowstone“ kehrt im November zurück

"Yellowstone" kehrt zurück - aber ohne Kevin Costner. (smi/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 13:23 Uhr

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach zwei Jahren Pause startet im November 2024 die zweite Hälfte der fünften und letzten Staffel von "Yellowstone". Fans müssen sich aber umgewöhnen.

Zwei Jahre mussten die Fans von "Yellowstone" auf neuen Stoff warten, nun gibt es auch für deutsche Zuschauer Licht am Horizont. Im November 2024 wird der zweite Teil der fünften und letzten Staffel hierzulande anlaufen. Dies teilte der Pay-TV-Sender AXN Black jetzt mit. Den genauen Starttermin nannte der Kanal, der bis 2023 als Sony AXN bekannt war, aber noch nicht. In den USA starten die finalen Folgen am 10. November. Dies war bereits seit geraumer Zeit bekannt.

Darum ist Kevin Costner nicht mehr dabei

In Staffel 5B wartet auf die Zuschauer eine gravierende Änderung. Hauptdarsteller Kevin Costner (69) ist nicht mehr dabei. Mitte Juni hatte der "Bodyguard"-Star in einer Videobotschaft seinen Abschied verkündet. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über ein Zerwürfnis mit den Machern der Serie gegeben. So wurde ihm etwa vorgeworfen, dass er zu selten am Set aufgetaucht sei und andere Prioritäten gehabt hätte. Seinen Co-Stars warf Costner vor, ihn nicht verteidigt zu haben.

Nach den letzten eineinhalb Jahren, die er mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Kinowestern "Horizon" verbracht hatte, habe er über seine Zukunft bei "Yellowstone" nachgedacht, sagte Costner in seinem Statement. Sein Entschluss: Er steht nicht für 5B oder weitere Staffeln zur Verfügung.