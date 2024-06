EM-Song-Duo im Interview Olaf der Flipper & Matze Knop: „Wir sind bereit für ein Sommermärchen“

Olaf der Flipper (li.) und Matze Knop wollen mit ihrem Titel "Wir sagen Dankeschön 2024 (Stadion Version)" weiter auftreten.

SpotOn News | 07.06.2024, 13:13 Uhr

Olaf der Flipper und Matze Knop stimmen mit einer Fußballversion von "Wir sagen Dankeschön" auf die Heim-EM ein. Im Interview sprechen die beiden über Emotionen im Fußball und die deutschen Chancen auf den Titel.

Olaf Malolepski (78), besser bekannt als Olaf der Flipper, und Matze Knop (49) steuern mit "Wir sagen Dankeschön 2024 (Stadion Version)" einen Song für die Heim-EM bei. Es ist eine neue Version des Flippers-Songs "Wir sagen danke schön" aus dem Jahr 2009, der in den sozialen Medien ab 2022 ein Comeback feierte. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählen die beiden, wie es zu ihrer Zusammenarbeit kam, wie sie die EM verfolgen werden und wie sie die Chancen des DFB-Teams auf den Titel einschätzen. Knop verrät zudem, welchen Spieler er im Kader vermisst.

Warum ist "Wir sagen danke schön" der perfekte EM-Song?

Olaf Malolepski: "Wir sagen danke schön" durfte in den letzten Jahren ja auf keiner Party fehlen. Von daher natürlich auch nicht bei der EM. Und was gibt es denn Schöneres, als einfach mal Danke zu sagen? An die Mannschaft und an die Fans.

Matze Knop: Weil es ein Mega-Song ist! Olaf und ich sind das perfekte Duo und der Song geht direkt ins Ohr. Wir sagen jetzt schon Dankeschön, weil wir jetzt schon wissen, dass wir den Titel gewinnen! Das nennt man selbsterfüllende Prophezeiung.

Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?

Malolepski: Wir bekamen sehr viele Anfragen, ob es denn keine EM-Version von "Wir sagen danke schön" geben wird. Als das Produzententeam dann einen neuen Text geschrieben hatte, war mein erster Gedanke gleich: Da muss ich Matze anrufen. Das wäre gemeinsam einfach Weltklasse. Und er hat dann auch gleich zugesagt.

Knop: Olaf hat mich eines Tages angerufen und was soll ich sagen – nach zehn Minuten war klar, dass wir die Nummer zusammen machen.

Herr Malolepski, Ihr Song wurde 2022 erneut zum Hit bei jungen Leuten. Wie haben Sie das Comeback des Songs erlebt und welche schönen Erlebnisse hatten Sie dadurch?

Malolepski: Der Song hat sich bereits vorher im Internet entwickelt. Da hat meine Tochter Pia gesagt: 'Papa, da passiert was.' Dass sich das dann so entwickelt, hätte ich allerdings nie gedacht. Ich bin einfach sehr dankbar, was ich jetzt noch erleben darf. Ich dachte ja, ich habe mit den Flippers schon alles erlebt, was man als Künstler erleben kann. Wir haben Jahrzehnte die Arenen gefüllt. Aber jetzt feiern vier Generationen ein Lied. Und die beiden Auftritte auf dem Parookaville-Festival oder auch vor 80.000 Zuschauern bei Rock am Ring, das war wirklich gigantisch. Und die singen jedes Lied mit.

Was haben Sie mit der Stadion-Version des Songs geplant, werden Sie oft auftreten?

Malolepski: Matze und ich sind bereits im Megapark beim Opening und bei der "Schlagernacht des Jahres" in Köln gemeinsam aufgetreten. Weitere Auftritte und Fanaktionen folgen natürlich noch. Ich würde da einfach immer mal auf unsere Social-Media-Kanäle schauen.

Knop: Olaf und ich haben das Brandenburger Tor für den Montag nach dem Finale bereits reserviert.

Welche Lieder haben dieses Jahr noch EM-Song-Potenzial? Haben Sie All-time Favourites bei Fußballsongs?

Knop: Mein eigener Song "Pokal Again" ist immer noch ein absoluter Ohrwurm. Außerdem gefällt mir der neue Song von Tim Bendzko, "Komm schon!", sehr gut. Platin für "Dankeschön", Gold für "Komm schon!" (lacht).

Glauben Sie, dass die EM 2024 wie die WM 2006 eine Euphorie im Land auslösen kann? Wie erleben Sie die Stimmung bisher?

Malolepski: Absolut. Wir haben eine Weltklasse Mannschaft und alles ist möglich. Wir sind bereit für ein Sommermärchen!

Knop: Auf jeden Fall! Ich glaube fest daran, dass unsere Mannschaft ein sehr gutes Turnier spielen wird. Meine Wetterapp sagt, die Sonne wird scheinen. Ich glaube fest an das Sommermärchen 2024!

Wie werden Sie die EM-Spiele schauen? Public Viewing oder auf dem heimischen Sofa?

Malolepski: Unterschiedlich. Ich bin auch oft unterwegs und da müssen wir dann immer schauen, wo wir die Spiele anschauen können. Aber ich habe zu dem ein oder anderen Veranstalter schon gesagt, vielleicht sollten wir an den Auftrittsuhrzeiten nochmal arbeiten.

Knop: Ich hoffe noch auf den späten Anruf von Julian Nagelsmann. Wenn das nicht passiert, versuche ich noch an Tickets zu kommen oder mache mit meinem Nachbarn zusammen Public Viewing. Aber ich bin optimistisch, dass ich noch als Kapitän der Komiker Nationalmannschaft von Julian nachnominiert werde.

Wie verfolgen Sie die Spiele, werden Sie bei Niederlagen oder Siegen auch emotional?

Malolepski: Aber klar. Ich kann mich schon auch mal mitärgern, das wird dann nach den Spielen mit meinen Freunden ausdiskutiert. Aber dieses Jahr werden wir uns einfach nur freuen. Wobei, ich könnte ja jetzt auch mal Matze als Fußballprofi anrufen.

Knop: Wenn der Schiedsrichter schlecht pfeift oder die Mannschaft vergisst aufs Tor zu schießen, dann werde ich auch schon mal lauter vor dem Fernseher. Gleiches gilt aber natürlich auch bei Siegen. Emotionen und Leidenschaft gehören beim Fußball dazu. Deswegen liebe ich diesen Sport und bin ihm von Kindesbeinen an verfallen.

Gehen Sie ins Stadion?

Malolepski: Meine Kinder haben sich um Tickets beworben, das hat leider nicht geklappt. Aber was nicht ist, kann ja durch Zufall noch kommen.

Knop: Ich werde 100 Prozent bei dem ein oder anderen Spiel dabei sein! Spätestens beim Finale Deutschland gegen Italien kreide ich den Platz ab. Egal wie, ich komme irgendwie rein.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das DFB-Team den Titel holen wird?

Malolepski: Ich glaube fest an unsere Mannschaft. Die Jungs können alles schaffen. In diesem Sinne: "Ich sage danke schön- was wär'n wir ohne unsere Mannschaft und den vielen treuen Fans!"

Knop: Ich glaube fest an unsere Männer. Wir haben super Spieler und müssen uns vor niemandem verstecken. Wenn wir uns endlich wieder NUR aufs Fußballspielen konzentrieren, werden wir auch erfolgreich sein! Ich sage jetzt schon "Dankeschön" und feiere die Mannschaft!

Was sagen Sie zum Kader des DFB-Teams? Vermissen Sie einen Spieler?

Malolepski: Die Frage überlasse ich mal dem Profi. Matze, was sagst du?

Knop: Ich glaube, Julian Nagelsmann hat die besten Spieler, die wir haben, nominiert. Allerdings würde ich persönlich Mats Hummels mitnehmen. Er verfügt über viel Erfahrung und hat zuletzt bewiesen, wie leistungsstark er noch ist. Außerdem ist er immer für ein Tor gut. Für mich gibt es nicht zu alt – für mich gibt es nur gut oder schlecht!

Wer wird Europameister 2024?

Malolepski: Deutschland!

Knop: Deutschland!