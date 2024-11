Stars Oliver Pocher: WG mit Amiras Bruder

Bang Showbiz | 29.11.2024, 14:00 Uhr

Der Comedian wohnt mit Hima Aly, dem Bruder seiner Ex, zusammen.

Oliver Pocher wohnt mit dem Bruder seiner Ex zusammen.

Der Comedian und Amira Aly gaben im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt. Obwohl die beiden beteuerten, Freunde bleiben zu wollen, entbrannte kurze Zeit später ein regelrechter Rosenkrieg. Zwischen den beiden Streithähnen stand Hima Aly, der Bruder der Podcasterin, der zuvor bei Oli und Amira eingezogen war. Obwohl die zweifache Mutter Reißaus nahm und in das alte Haus ihres Ex-Mannes zog, blieb Hima einfach zurück, wie er und sein einstiger Schwager jetzt während einer gemeinsamen Live-Aufnahme des Podcasts ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ in Dortmund verrieten. „Ich muss dann ja auch raus, normalerweise“, hätte sich Hima beim Auszug seiner Schwester zunächst gedacht, dann jedoch sei ihm eingefallen: „Das ist ja nicht meine Trennung.“

Neben Hima wohnt außerdem Olis erste Ehefrau Sandy Meyer-Wölden mit den Männern zusammen. Diese außergewöhnliche WG sei laut dem Komiker „kein Dauerzustand“, allerdings falle es den beiden Langzeitgästen schwer, eine eigene Bleibe zu finden. Die beste Lösung sei deshalb laut Oli, dass Hima und Sandy ein Paar werden. „Du kannst mein Toyboy sein“, bemerkt die die fünffache Mutter dazu scherzhaft.