Stars Olivia Colman: Sie freut sich Monatelang auf Weihnachten

Bang Showbiz | 21.12.2024, 16:27 Uhr

Olivia Colman freut sich auf Weihnachten schon seit Oktober.

Die ‚Paddington in Peru‘-Schauspielerin, die zwei Söhne im Alter von 19 und 17 Jahren und eine neunjährige Tochter mit ihrem Ehemann Ed Sinclair hat, gab sogar zu, dass ihre Familie sie davon überzeugen müsse, ihren Weihnachtsbaum nicht zu früh aufzustellen, sonst sei er am 25. Dezember hinüber.

Die Schauspielerin erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich freue mich schon ab Anfang Oktober auf Weihnachten. Ich liebe Weihnachten so sehr. Ich versuche, den Weihnachtsbaum hinauszuzögern, sonst sieht er bis Weihnachten wirklich unglücklich aus. Ich darf ihn nicht vor Dezember bekommen, natürlich, weil die Familie sagt: ‚Es ist eine Schande, wenn er an Weihnachten kahl ist.‘“ Der Baum der 50-jährigen Schauspielerin ist außerdem das Herzstück eines ihrer festlichen Rituale. Sie erklärte: „Wir haben eine Sache, bei der wir bei ‚It‘s Beginning To Look a Lot Like Christmas‘ immer auf Play drücken, also schmücken wir den Baum jedes Jahr zu dieser Musik.“

Die ‚Crown‘-Darstellerin gab kürzlich zu, dass sie nie soziale Medien nutze, weil sie denkt, dass es ein „Chaos“ bei ihr hinterlassen würde, wenn sie etwas Negatives liest. Sie sagte dem ‚My Weekly‘-Magazin: „Ich mache es nicht, weil ich denke, dass es mich zum Weinen bringen würde. Ich wäre am Boden zerstört, wenn jemand schrecklich wäre. Ich glaube, ich wäre ein Chaos, wenn ich mit Kommentaren oder Negativität umgehen müsste.“