Stars Olivia Colman: Sie scherzt über ihr fehlendes musikalisches Talent

Olivia Colman - Wicked Little Letters premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 16:00 Uhr

Olivia Colman findet, dass sie „nicht gut im“ Singen und Tanzen ist.

Die 50-jährige Schauspielerin stellte in der Rolle der Nonne in ,Paddington in Peru‘ ihr musikalisches Talent unter Beweis und obwohl der Star die Szenen sehr genoss, gab Olivia jetzt zu, dass ihr das Schauspiel nicht leicht gefallen sei.

Colman erzählte in einem Interview mit dem Magazin ,Best‘: „Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich gut darin bin, aber ich habe viele wunderbar talentierte Leute gehabt, die mir dabei geholfen haben. Außerdem ist es sehr praktisch, ein wirklich langes Gewand zu tragen, das die Füße bedeckt, um damit alle Schritte verbergen zu können, die man falsch macht. Aber ich habe den ganzen Tanz gemacht. Tanzen, Singen, Schauspielern und Gitarrespielen – alles zur gleichen Zeit –, dabei hatte ich am meisten Mühe. Ich musste nur ein Lied singen, aber das ist sehr schwer für mich gewesen.“ Die Darstellerin gab auch zu, dass sie viel Zeit mit der Vorbereitung der Songs verbringen musste. Nach ihrer Vorbereitung gefragt, antwortete der Star: „Das meiste war das Singen und Tanzen. Das hat mich sehr viel gekostet. Der Rest drehte sich wirklich um das Kostüm und um das Make-up. Wenn man sich als eine Nonne verkleidet, dann ist es schwer, sich nicht auch wie eine zu benehmen.“