Stars Olivia Colman soll mit dem Fluchen aufhören

Bang Showbiz | 22.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin muss bei ihren Reisen nach Übersee auf ihre Wortwahl achten.

Olivia Colman wurde angewiesen, ihre Ausdrucksweise bei Besuchen in den USA zu zügeln.

Die oscarprämierte Schauspielerin verriet, dass ihre Vorliebe für derbe Sprache einige Mitglieder ihres Teams beunruhigt hat. Besonders ihre Nutzung des berüchtigten ‚C-Worts‘ (ein derbes Schimpfwort für Frauen) sorgte dabei wiederholt für Ärger. Colmans Mitarbeiter haben ihr daher verboten, dieses Wort in den USA zu benutzen, doch Olivia hält sich nicht daran. Im Gegenteil: Je mehr man es ihr verbietet, desto häufiger flucht sie. Im Interview mit der britischen Zeitung ‚The Guardian‘ sagte die Filmikone: „Oh, in den USA werde ich viel schlimmer. Bei meinem ersten Besuch dort hat mein liebes Team gesagt: ‚Ähm, wir wissen, dass du das C-Wort magst. Aber das geht hier nicht.‘ Und dann fragte mich die ‚LA Times‘ nach David Tennant und ich sagte: ‚Oh, eine totale C***!‘ Und man konnte sehen, wie allen das Blut aus dem Gesicht wich. Einfach weil man es mir verboten hatte.“ Colman fügte lachend hinzu: „Jeder will doch ‚C***‘ sagen. Es ist ein großartiges Wort.“

Im Interview sprach Olivia auch über ihre glückliche Ehe mit Ed Sinclair, dem Vater ihrer drei Kinder, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist. Sie gab preis: „Ich liebe die Liebe. Ich romantisiere sie gerne. Ich finde sie großartig.“ Gefragt, ob Freunde sie um Beziehungsratschläge bitten, gestand sie: „[Nein]. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht schauen sie [Ed und mich] an und denken: ‚Um Gottes Willen – auf keinen Fall SO.‘ Ich werde vielleicht all meinen Freunden nachher schreiben: ‚Was stimmt nicht mit uns?‘ Es sind 30 Jahre, und wir haben zusammen gearbeitet. Wir haben das echt gut hingekriegt!“

Auf die Frage, wie sie Hollywoodkarriere und Familienleben miteinander vereint, antwortete Olivia: „Es ist alles ein bisschen übertrieben, oder? Man muss sich einfach immer wieder klar machen, dass das alles ziemlich albern ist. Hab Spaß damit und dann geh einfach nach Hause. Und wisch Hundekotze weg oder sowas, um dich daran zu erinnern, was wirklich zählt.“