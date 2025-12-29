Stars Olivia Culpo bewahrt ihre Outfits für Tochter auf

Bang Showbiz | 29.12.2025, 09:00 Uhr

Die ehemalige Miss Universe stellt sicher, dass ihre Tochter später einmal auf ihre ganze Garderobe zugreifen kann.

Olivia Culpo hebt ihre ganze Kleidung für ihre Tochter auf.

Die 33-Jährige bewahrt unter anderem ihre auffälligen pinken und roten Looks aus Schönheitswettbewerben – darunter auch das Samt-Outfit, das sie trug, als sie 2012 zur Miss Universe gekrönt wurde – sowie ihr Dolce Gabbana-Hochzeitskleid „unversehrt“ in einem Lagerraum auf. All diese Stücke möchte sie ihrer fünf Monate alten Tochter Colette schenken, wenn diese älter ist.

Olivia, die seit 2024 mit dem Running Back der San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, verheiratet ist und im Juli ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt brachte, erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Ich habe einen ganzen Lagerraum nur für sie, mit all meinen Hochzeitskleidern, meinen Abendkleidern aus den Wettbewerben – all meinen wirklich wertvollen Erinnerungsstücken.“

Die ‚Next Gen Chef‘-Moderatorin war die erste US-Amerikanerin, die nach 15 Jahren den Titel Miss Universe gewann; zuvor hatte Model Brook Lee 1997 für die USA triumphiert. Olivia plauderte außerdem aus, dass sie Colettes eigene Garderobe sorgfältig wegpackt. „Sie wächst so schnell … es fühlt sich an, als würde ich jede Woche die Kisten hervorholen, um ihre Kleidung einzulagern“, gestand sie.

Beim Aufbewahren alter Kleidungsstücke nimmt sich die Schauspielerin ihre Mutter Susan Curran zum Vorbild. „Man weiß nie, wie gut diese Teile erhalten bleiben und wie wertvoll sie eines Tages sein können“, erklärte sie. „Wenn ich auf die Kleidung zurückblicke, die ich früher getragen habe, vermisse ich sie. Ich wünschte, ich hätte viele dieser Stücke noch, denn sie sind wirklich ein Moment in der Zeit – und es ist so schön, jemanden auf diese Weise dorthin zurückführen zu können.“