Stars Olivia Culpo räumt ‚Identitätskrise‘ ein

Olivia Culpo - 2021 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 09:00 Uhr

Das Model enthüllt, wie die Mutterschaft sein Leben verändert hat.

Olivia Culpo hat seit der Geburt ihres Kindes eine „kleine Identitätskrise“ durchgemacht.

Die ehemalige Miss Universe und ihr Mann Christian McCaffrey begrüßten im Juli ihre Tochter Colette auf der Welt. Olivia gab zu, dass sie in den vergangenen Monaten mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Im Podcast ‚The Squeeze‘ erzählte das Model: „Es findet definitiv eine Veränderung statt. Ob man will oder nicht – plötzlich ist da jemand, der körperlich völlig von einem abhängig ist. Ich will es nicht schönreden: Ja, es ist beängstigend.“

Olivia war viele Jahre stark karriereorientiert und sorgt sich nun, wie sie die Mutterschaft und ihre Modelkarriere miteinander vereinbaren kann. „Ich bin einfach so ein kleiner Sorgenmensch, ich bin sehr ehrgeizig“, offenbarte sie. Seit 2024 ist die 33-Jährige mit ihrem Partner verheiratet. Sie schätzt sich glücklich, eine so unterstützende Bezugsperson in ihrem Leben zu haben. „Ich bin so dankbar, dass ich meinen Mann habe. Ich arbeite total viel, tue alles, um weiterzumachen, und bin sehr glücklich über die Chancen, die ich habe“, betonte sie.

Olivia gestand, dass sie sich ohne ihren Mann nicht gleichzeitig auf ihre Karriere und das Mamasein konzentrieren könnte. „Wenn all das plötzlich weg wäre – hätte ich die gleiche Energie [ohne seine Unterstützung] wie vor zehn, zwölf, fünfzehn oder zwanzig Jahren, um das Feuer in mir zu entfachen, während ich jetzt jemanden habe, der mich wirklich braucht – mein Baby? Nein. Und ich würde mich selbstverständlich immer wieder für mein Baby entscheiden“, stellte sie klar.

Trotz allem genießt sie die Herausforderungen der Mutterschaft. „Es macht so viel Spaß. Jeder Tag ist anders, und ich versuche wirklich, ganz im Moment zu bleiben, weil ich weiß, dass die Zeit so schnell vergeht. Alle sagen, das sind die Tage, die schneller vorbeigehen, als man es je für möglich gehalten hätte“, erklärte die US-Amerikanerin.