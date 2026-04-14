Stars Olivia Jones zeigt sich nach achtstündiger Schönheits-OP ‚durchrenoviert‘

Olivia Jones - 28.11.16 - Hamburg - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 14:00 Uhr

Olivia Jones zeigt sich nach achtstündiger Schönheits-OP 'durchrenoviert'.

Olivia Jones hat sich einer aufwändigen Beauty-OP unterzogen.

Aktuell sorgt die Hamburger Drag Queen ausnahmsweise mal nicht mit ihrem bissigen Humor für Aufmerksamkeit, sondern mit einem umfassenden Schönheitseingriff: Die Entertainerin hat sich einer rund acht Stunden dauernden Gesichtsoperation unterzogen. Auf Instagram präsentierte sie jetzt selbstbewusst das Ergebnis und sprach gleichzeitig offen über die Herausforderungen danach. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie: „Neue Bar, neues Gesicht, die Mutti hat total durchrenoviert.“ Hinter dem humorvollen Spruch steckt allerdings ein aufwendiger Eingriff: Berichten zufolge ließ sie ein sogenanntes Deep-Plane-Facelifting durchführen, bei dem nicht nur die Haut, sondern auch tiefere Gewebeschichten gestrafft werden. Zusätzlich wurde ihr Kinn durch ein Implantat neu geformt. Die gesamte Operation zog sich über viele Stunden – und hatte spürbare Nachwirkungen.

So locker sie das Ergebnis kommentiert, so deutlich spricht Jones auch über die Zeit danach. Die Heilungsphase sei sehr belastend gewesen, rückblickend bezeichnet sie diese sogar als „Riesenquälerei“. Vor allem die ersten Tage hätten ihr stark zugesetzt. „Ich habe mich morgens im Spiegel nicht erkannt“, erzählt sie in einem Instagram-Video. Außerdem habe sich ihr Gesicht täglich sichtbar verändert und unterschiedliche Verfärbungen gezeigt.

Trotz dieser Erfahrungen bereut sie den Eingriff nicht. Schon in der Vergangenheit ging sie offen mit kosmetischen Behandlungen um – von Lidkorrekturen bis hin zu Fettabsaugungen. Für sie ist das Thema eng mit Selbstbestimmung verbunden. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass solche Eingriffe gut überlegt sein sollten und Risiken mit sich bringen.