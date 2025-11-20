Stars Olivia Munn: Dankbar für Prinzessin Catherines offene Worte zum Thema Krebs

Olivia Munn - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 09:00 Uhr

Olivia Munn fand Trost in den jüngsten Äußerungen von Catherine, Prinzessin von Wales, über ihren Krebsleiden.

Die 45-jährige Schauspielerin unterzog sich zuvor einer doppelten Mastektomie, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war, und Munn hat nun erklärt, wie sie Trost in den jüngsten Äußerungen der Prinzessin gefunden hat.

Catherine (43), die sich zuvor einer Chemotherapie wegen einer nicht näher bezeichneten Krebsart unterzogen hatte, sagte kürzlich: „Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf, bleibt während der Behandlung stoisch, die Behandlungen sind vorbei, und dann denkt man: ‚Ich kann weitermachen, wieder zur Normalität zurückkehren‘, aber tatsächlich ist die Phase danach wirklich sehr, sehr schwierig.“ Munn gibt zu, dass sie sich mit den Worten der Prinzessin wirklich identifizieren konnte. Die Darstellerin, die mit dem Komiker John Mulaney verheiratet ist und ihm zwei Kinder hat, sagte in der ‚Today Show‘: „Es war so toll, sie das sagen zu hören, weil ich selbst nicht in der Lage war, es in Worte zu fassen, und ich habe so viel über Brustkrebs gesprochen. Der erste Teil ist schwer, aber viele Menschen sprechen nicht darüber, wie schwer der zweite Teil ist. Ich wusste eigentlich nicht, wie ich es ausdrücken sollte, und dann hörte ich sie kürzlich sagen: ‚Oh, es ist schwer, aber dieser andere Teil ist wirklich hart. Der Teil nach den Operationen und solchen Dingen.‘ Es hat mich wirklich sehr getröstet, dass jemand in ihrer Position darüber sprach, denn ich musste das hören. Ich brauchte jemanden, der das in Worte fasste.“

Kürzlich erklärte die Prinzessin Wales zudem, dass sie nach ihrem Kampf gegen den Krebs ihr „neues Normal“ finden müsse.