Stars Dan Levy findet ‚großen Trost‘ in Fan-Liebe nach dem Tod von Catherine O’Hara

Dan Levy - Met Gala 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 18:00 Uhr

Dan Levy hat „großen Trost“ darin gefunden zu sehen, „wie sehr“ die verstorbene Catherine O’Hara geliebt wurde.

Die Schauspielerin starb im Januar im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit. Levy kannte sie persönlich, da er Jahre lang mit ihr gemeinsam für die Comedy-Serie ‚Schitt’s Creek‘ vor der Kamera stand. Und er 42-jährige weiß, dass Catherine O’Hara „unersetzlich“ ist, war jedoch berührt von der großen Anteilnahme nach ihrem Tod.

„Hören Sie, ich denke, es ist ein kollektiver Verlust. Sie war die Beste. Sie ist unersetzlich“, sagte Levy jetzt in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, und fügte hinzu: „Der größte Trost für mich war zu sehen, wie sehr sie geliebt wurde. Die Anteilnahme war enorm. Jeder hatte das Gefühl, sie irgendwie gekannt zu haben.“

Dan Levy und Jimmy Fallon lobten außerdem O’Haras komödiantisches Talent. Fallon sagte: „Sie war eine der lustigsten Komikerinnen, die ich je gesehen habe. Sie konnte Figuren spielen … wunderschön.“ Levy ergänzte: „Unglaublich talentiert im Improvisieren. Eine der ganz, ganz, ganz großen Königinnen.“

Schon als O’Haras Tod bekannt wurde, würdigte Levy seine Serienmutter auf Instagram. Er schrieb: „Was für ein Geschenk, all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O’Haras Brillanz arbeiten zu dürfen. Nachdem sie über 50 Jahre mit meinem Vater zusammengearbeitet hat, war Catherine schon Familie, bevor sie meine Serienfamilie wurde. Es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Ich werde jede lustige Erinnerung mit ihr für immer schätzen.“ Er schloss mit den Worten, dass sein Mitgefühl ihrer Familie gelte.

Auch sein Vater und Co-Star Eugene Levy verabschiedete sich mit bewegenden Worten. Er sagte: „Worte reichen nicht aus, um den Verlust auszudrücken, den ich heute empfinde. Ich hatte die Ehre, die großartige Catherine O’Hara über mehr als 50 Jahre zu kennen und mit ihr zu arbeiten.“ Von ihren Anfängen bei Second City über SCTV bis hin zu den Filmen mit Chris Guest und ihren sechs „wunderbaren Jahren“ bei ‚Schitt’s Creek‘ – er habe ihre Zusammenarbeit geschätzt, aber vor allem ihre Freundschaft. Er fügte hinzu: „Und ich werde sie vermissen. Mein Mitgefühl gilt Bo, Matthew, Luke und der gesamten O’Hara-Familie.“