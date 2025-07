Stars Olivia Munn frustriert über Schuldzuweisungen für Aaron Rodgers‘ Probleme

Olivia Munn - 96th Academy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin findet es frustrierend, dass ihr die Schuld für Aaron Rodgers' Schwierigkeiten zugeschoben wurde – sowohl auf dem Spielfeld als auch bei seinem Zerwürfnis mit seiner Familie.

Olivia Munn findet es frustrierend, dass ihr die Schwierigkeiten von Aaron Rodgers angelastet wurden.

Die ‚Your Friends and Neighbours‘-Darstellerin war bis 2017 drei Jahre mit dem NFL-Spieler liiert und bemerkte, dass ihr oft vorgeworfen wurde, sein Spiel negativ beeinflusst zu haben.

Im Gespräch mit Dax Shepard in dessen ‚Armchair Expert‘-Podcast erzählte sie: „Während der Zeit, in der ich mit ihm zusammen war, hatte er drei ‚Hail Marys‘, ich glaube zwei NFC-Meisterschaften – keine Siege –, aber er schaffte es ins NFC-Championship-Spiel, was sehr schwer ist. Niemand wollte darüber reden. Für keinen der Siege bekam ich Anerkennung.“

Olivia – die mit ihrem Ehemann John Mulaney den dreijährigen Malcolm und die neun Monate alte Mei hat – wurde außerdem beschuldigt, im Zentrum der Familienstreitigkeiten von Aaron zu stehen, darunter Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder, dem ehemaligen ‚Bachelorette‘-Kandidaten Jordan Rodgers.

„Da gab es diese ganze große Erzählung, die so viele Jahre bei mir hängenblieb, aber in Wirklichkeit gab es in der Familie eine Dynamik, die nichts mit mir zu tun hatte“, stellte die Moderatorin klar. „Es wurde eine große Sache daraus und die Leute sagten: ‚Ich kann nicht glauben, dass sie diese Familie auseinanderbringt.'“

Die Schauspielerin kennt zwar die Ursache für die familiären Spannungen, fand es aber nicht richtig, die Wahrheit preiszugeben: „Die Leute haben viele Jahre darüber spekuliert, was die Ursache für den Bruch war, und ich weiß es, aber ich werde nichts sagen, weil das nicht meine Geschichte ist.“

Aaron schützt sein Privatleben normalerweise sehr, bestätigte aber in einem Buch über sein Leben, dass Olivia mit all den „tief verwurzelten“ Familienstreitigkeiten „nichts zu tun“ hatte. Die 44-Jährige schätzt es sehr, dass sich der Star-Quarterback öffentlich für sie eingesetzt hat. „Ich war wirklich dankbar, dass er das getan hat. Selbst wenn manche Leute diese Aussage nicht akzeptieren wollten, hat es mir gutgetan, dass sie gefallen ist.“