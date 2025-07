Film Olivia Munn: Kreative Auseinandersetzungen bei den ‚The Newsroom‘-Dreharbeiten

Olivia Munn - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 09:00 Uhr

Olivia Munn sprach über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu ‚The Newsroom‘.

Die Schauspielerin hat behauptet, dass wiederholte kreative Auseinandersetzungen mit einem Regisseur der HBO-Serie zu beruflichen Konflikten am Set geführt hätten.

Munn verriet, dass die Arbeit an dem Projekt schließlich zu Versuchen geführt hätte, ihre Karriere gefährden zu wollen. Die 44-jährige Darstellerin sprach in einer Folge des ‚Armchair Expert‘-Podcasts mit Moderator Dax Shepard über die schwierige Situation. Olivia, die von 2012 bis 2014 die Rolle der Finanz-Reporterin Sloan Sabbith in der von Aaron Sorkin geschaffenen Serie verkörperte, enthüllte, dass die Spannungen in der zweiten und dritten Staffel zugenommen hätten, insbesondere als ihre Figur eine romantische Beziehung mit Don Keefer, gespielt von Thomas Sadoski (48), einging. Der Star behauptete, dass sie der Filmemacher wiederholt unter Druck gesetzt habe, die romantische Geschichte ausschließlich aus Sloans Perspektive zu spielen: „Der Regisseur versuchte ständig, mich zu zwingen, diese Geschichte nur auf meiner Seite zu tragen. Ich bin mitten in der Arbeit und habe diese neue Bloomberg-Maschine, und ich bin so aufgeregt, und er sagt: ‚Kannst du ihn ansehen und lächeln?‘ Und ich sagte: ‚Warum? Sie ist gerade damit beschäftigt.'“