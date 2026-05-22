Musik Olivia Rodrigo: Davon handelt ihr neuer Song ‚The Cure‘ wirklich

Olivia Rodrigo - Varietys Hitmaker Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin weist Spekulationen zurück, wonach der neue Track von der gleichnamigen Band handelt.

Olivia Rodrigo hat klargestellt, dass ihr neuer Song ‚The Cure‘ nicht von der gleichnamigen Band handelt.

Die 23-jährige Sängerin ist eng mit dem The Cure-Frontmann Robert Smith befreundet und trat im vergangenen Jahr sogar gemeinsam mit ihm bei ihrem Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival auf. Am Freitag (22. Mai) veröffentlichte sie den Song ‚The Cure‘ – den zweiten Track ihres Albums ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘. Dennoch betonte Olivia, dass der Titel nicht mit der Gruppe in Verbindung stehe.

In der ‚Elvis Duran Show‘ erklärte sie: „Ehrlich gesagt hat dieser Song nichts mit der Band zu tun. Ich liebe sie zwar sehr, aber das ist einfach ein glücklicher Zufall.“ Weiter sagte sie: „Es ist eine neue Perspektive, die ich in früheren Alben noch nicht die emotionale Reife hatte auszudrücken.“ Zudem betonte die Musikerin, dass sie weiterhin ein gutes Verhältnis zu Robert Smith habe: „Ich liebe ihn. Wir sprechen ungefähr jede Woche. Er ist großartig.“

Smith selbst hatte zuvor erklärt, ein großer Fan von Olivias Musik zu sein. In einem Beitrag für das britische ‚Vogue‘-Magazin schrieb er, dass er ihre ersten beiden Alben ‚Sour‘ und ‚Guts‘ sogar auf CD gekauft habe. Außerdem lobte er ihre Songs als so stark, dass es schwer sei, sich nicht in sie zu verlieben.

Olivia selbst hatte ‚The Cure‘ bereits vor der Veröffentlichung als einen ihrer Lieblingssongs beschrieben und auf Instagram geschrieben: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass ihr ihn hört.“ Der Track ist die zweite Single ihres kommenden Albums ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘ – dem Nachfolger ihres 2023 erschienenen Albums ‚Guts‘. Zuvor war bereits die erste Single ‚Drop Dead‘ erschienen. Das Album entstand laut Olivia stark aus Gefühlen wie Eifersucht und Sehnsucht während ihrer ersten ernsthaften Beziehung im Erwachsenenalter.

Die ‚good 4 u‘-Interpretin erklärte, dass es für sie eine Herausforderung gewesen sei, erstmals auch positive Seiten romantischer Liebe zu beschreiben, während gleichzeitig Unsicherheiten und Sehnsucht mitschwingen. Der Albumtitel stammt aus einem Gespräch mit ihrem Produzenten Dan Nigro, der scherzhaft sagte: „Du wirkst ziemlich traurig für ein Mädchen, das so verliebt ist.“ Olivia habe diesen Satz sofort als perfekten Albumtitel empfunden. ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ erscheint am 12. Juni.