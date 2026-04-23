Musik Olivia Rodrigo erlebte bei ihrem neuen Album ‚zum ersten Mal echte romantische Liebe‘

Olivia Rodrigo - AVALON - LA - March - 2025 - VF Oscars Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 11:00 Uhr

Olivia Rodrigo erlebte bei ihrem neuen Album 'zum ersten Mal echte romantische Liebe'.

Olivia Rodrigo hat nach eigenen Angaben „zum ersten Mal echte romantische Liebe“ erlebt, während sie an ihrem neuen Album arbeitete.

Das dritte Studioalbum der 23-jährigen Sängerin mit dem Titel ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ erscheint am 12. Juni: sechs Monate nachdem berichtet wurde, dass sie sich nach zwei Jahren Beziehung von Louis Partridge (22) getrennt hat. In der Radiosendung ‚On Air with Ryan Seacrest‘ sagte Olivia am Dienstag (22. April): „Ich habe mit dem Schreiben dieses Albums in einer Phase meines Lebens begonnen, in der ich zum ersten Mal echte romantische Liebe erlebt habe.“ Die ‚Vampire‘-Interpretin, die kürzlich bei einem Date mit Cameron Winter, dem Frontmann der Band Geese, gesehen wurde, ließ sich für das Album von ihren liebsten Liebesliedern inspirieren. Sie erklärte: „Mir wurde klar, dass das, was ich an ihnen so liebe, nicht ist, dass sie einfach nur glücklich sind, sondern dass sie eine gewisse Traurigkeit, Angst, Melancholie oder Sehnsucht enthalten. Das ist es, was einen so berührt und emotional bewegt.“

Die dreifache Grammy-Gewinnerin hatte ursprünglich vor, „ein trauriges Liebeslied“ zu schreiben, als sie mit der Arbeit begann. Auf die Frage, ob das Album aus einem Gefühl der Verletzlichkeit oder Heilung entstanden sei, antwortete sie: „Da passiert sehr viel. Es ist schwer, das in einem Wort oder Gefühl zusammenzufassen. Es ist auf eine Art sehr vielfältig, die ich mag. Da gibt es viel zu verarbeiten.“ Sie fügte hinzu: „Ich glaube, es ging für mich um Entdeckung, darum, so viele Dinge über mich selbst zu entdecken und auch darum, in einer echten Beziehung zu sein. Eine gute Beziehung hält dir einen Spiegel vor und zeigt dir Seiten an dir, die du sonst nie gesehen hättest. Es geht viel um Selbstreflexion.“

Olivia verbrachte viel Zeit in London, während sie an dem Album arbeitete. Sie sagte der britischen ‚Vogue‘: „Ich habe viel Inspiration in London gefunden. Ich habe während der Arbeit an diesem Album so viel Zeit hier verbracht. Viele Songs haben London-Vibes und handeln von Erfahrungen, die ich hier gemacht habe.“ Das neue Album zeigt Olivia besonders persönlich: Sie „öffnet ihre Seele im Songwriting“ und hofft, dass es „eine andere Seite von mir zeigt“.