Musik Niall Horan bezeichnet Olivia Rodrigo als ‚großen Einfluss‘ auf die Popmusik

Niall Horan - Capital’s Summertime Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2026, 18:00 Uhr

Der ehemalige 'One Direction'-Star Niall Horan schreibt Olivia Rodrigo zu, verändert zu haben, wie Popmusik geschrieben wird. Er gibt zu, dass sie einen 'großen Einfluss auf Pop-Autoren' hatte.

Niall Horan schreibt Olivia Rodrigo zu, die Art und Weise verändert zu haben, wie Popmusik geschrieben wird.

Der ehemalige ‚One Direction‘-Star Niall lobte Olivia, die im Juni ihr drittes Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ veröffentlicht, und ihren Produktionspartner Dan Nigro in höchsten Tönen. Er verriet, dass die bisherigen Platten der Sängerin, ‚Sour‘ und ‚Guts‘, einen „großen Einfluss“ darauf hatten, wie Songs anderer Künstler aufgebaut werden.

„Es ist großartig, [Bridges] zu hören. Ich habe das Gefühl, dass Olivia Rodrigo darauf einen großen Einfluss für Pop-Autoren hatte“, erklärte Niall in einem Interview mit ‚Rolling Stone‘. Er fügte hinzu: „Was ich an Olivias Musik mag, ist, dass man das Gefühl hat, einen Song zu bekommen, und dann bekommt man einen völlig anderen Song. Musikalisch stellt sich alles komplett auf den Kopf, geht woanders hin, bringt einen zu einer Bridge, bringt einen zu irgendeinem seltsamen musikalischen Breakdown-Ding.“ Der Musiker ist überzeugt, dass „was auch immer sie und Dan Nigro da machen“, gut funktioniere: „Sie haben da ein gutes kleines Team am Laufen. Es beeinflusst definitiv Leute, mich eingeschlossen.“

‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ soll am 12. Juni erscheinen, nachdem die erste Single der Platte, ‚Drop Dead‘, am 17. April veröffentlicht wurde. Olivia hat außerdem eine neue Tour angekündigt – ‚The Unraveled Tour‘ –, die im September in den USA beginnt. Sie wird vier Abende im Intuit Dome in Los Angeles, Kalifornien, auftreten und weitere vier im Barclays Center in Brooklyn, New York, bevor sie 2027 nach Europa kommt.

‚Slow Hands‘-Sänger Niall veröffentlicht im Juni ebenfalls ein neues Album – ‚Dinner Party‘ – und hat verraten, dass zu seinen Einflüssen auch Pop-Punk-Bands wie Blink-182 zählen. Er erklärte: „Dieser Drum-Sound ist etwas, dem wir nachjagen wollten, und das kommt aus dieser Punk-Rock-Ära der späten 90er und frühen 2000er.“ Rock sei seit seiner Kindheit ein großer Einfluss in Nialls Leben. Er fügte hinzu: „Ich schreibe Popsongs, aber sie manchmal anders einzukleiden, ist ziemlich cool.“