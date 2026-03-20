Stars Olivia Rodrigo: Mehr Zeit in London

Olivia Rodrigo - AVALON - LA - March - 2025 - VF Oscars Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 09:00 Uhr

Olivia Rodrigo möchte „halb“ nach Großbritannien ziehen.

Die 23-jährige Singer-Songwriterin lebt in Los Angeles, doch ihr Herz schlägt für Großbritannien.

In der Aprilausgabe des britischen ‚Vogue‘-Magazins sagte sie: „Ich finde einfach, dass die Briten cool sind – sie wollen einem nicht auf die Nerven gehen. Ich liebe alles Englische, die englische Kultur und die Engländer … Ich möchte eines Tages halb hierher ziehen.“ Rodrigo verriet außerdem, dass sie im Chiltern Firehouse, einem Fünf-Sterne-Hotel in Marylebone, London, „einige erste Küsse“ erlebt habe. Auf die Frage nach ihren Lieblingsorten in der britischen Hauptstadt antwortete die Sängerin des Hits ‚Drivers License‘: „Ich gehe sehr gerne ins The Fat Badger. Es macht so viel Spaß, seit das Chiltern [Firehouse] abgebrannt ist. Ich habe im Chiltern definitiv einige erste Küsse erlebt.“ Das luxuriöse Hotel ist seit Februar 2025 wegen umfangreicher Reparaturarbeiten geschlossen, nachdem brennendes Holz aus einem Pizzaofen einen Brand ausgelöst hatte. Etwa 100 Menschen wurden evakuiert, es gab jedoch keine Verletzten.

Die Sängerin verbrachte viel Zeit in London, als sie ihr drittes Studioalbum ‚OR3‘ aufnahm. Sie fügte hinzu: „Ich habe in London viel Inspiration gefunden. Ich habe während der Arbeit an diesem Album so viel Zeit hier verbracht. Es enthält viele Songs, die London-Vibes vermitteln und von Erfahrungen handeln, die ich hier gemacht habe.“ Auf dem neuen Album „lege ich meine Seele beim Songwriting bloß“, so Rodrigo, und sie hofft, dass es „eine andere Seite von mir zeigt“.