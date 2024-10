Stars Olivia Rodrigo: Sie lebt gerade ihren Traum

Olivia Rodrigo lebt aktuell ihr „Traum-Leben“.

Die 21-jährige Popsängerin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt und Olivia hat ihren Fans mit einem neuen Konzertfilm nun einen Blick hinter die Kulissen ihrer ‚GUTS World Tour‘ gewährt.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Das war schon immer mein Traum, wie die Heimvideos zeigen, in denen ich vor meinen Kuscheltieren auftrat. Und ich bin wirklich dankbar, dass es so passiert ist und ich jeden Abend meinen Traum leben kann. Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich bin ein sehr glückliches Mädchen.“ Die Chartstürmerin hofft, dass ihre Fans die Doku ‚Olivia Rodrigo: GUTS World Tour‘, die auf Netflix zu sehen sein wird, genießen werden. Sie fügte hinzu: „Das ist es, was für mich wirklich aufregend daran war, das auf Netflix zu bringen. Leute, die vielleicht kein Ticket bekommen haben, werden es sehen können. Außerdem denke ich, dass dieser Film einige verschiedene Perspektiven und Blickwinkel zeigt und sich frisch und aufregend anfühlt, selbst wenn man das Konzert schon einmal gesehen hat.“

Olivia trat auf ihrer ersten Tournee in viel kleineren Veranstaltungsorten auf und sie gab zu, dass es sich „so unterschiedlich anfühlte“. Die Sängerin, die bereits 2021 ihr Debütalbum ‚SOUR‘ veröffentlichte, erklärte: „Es war völlig anders, meine beiden Touren. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht einmal vergleichbar sind. Sie fühlten sich beide so unterschiedlich an. Die ‚SOUR‘-Tour war super intim und es war großartig. Ich bin wirklich froh, dass ich mir mit dieser Art von Anfang die Zähne ausgebissen habe, aber diese zweite Tour war wirklich groß und ich konnte an so viele Orte gehen, an denen ich noch nie zuvor war. Ich habe in diesen größeren Hallen gespielt und das hat mich als Künstlerin definitiv gefordert. Ich habe das Gefühl, dass ich viel gelernt habe und im Laufe der Shows viel selbstbewusster geworden bin.“