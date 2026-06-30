Stars Olivia Wilde schwärmt von Hugh Laurie

Olivia Wilde at Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 09:00 Uhr

Olivia Wilde hat Hugh Laurie als den „traumhaftesten Traummann“ bezeichnet.

Die 42-jährige Schauspielerin spielte zwischen 2006 und 2012 an der Seite von Hugh in der erfolgreichen Fernsehserie ‚Dr. House‘ mit und hat noch immer schöne Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem britischen Schauspieler.

Auf die Frage des ‚Armchair Expert‘-Podcast-Moderators Dax Shepherd, ob sie in ihren Co-Star verliebt gewesen sei, antwortete Wilde: „Er ist so verliebenswert. Nein, er ist so klug. Ich fand ihn in ‚Jeeves and Wooster‘ großartig, und er hatte in der englischen Comedy-Theaterwelt, von der ich geradezu besessen war, alle möglichen interessanten Comedy-Rollen gespielt. Ihn kennenzulernen – ach, ich meine, der traumhafteste Traummann. Und so liebenswürdig, und er hatte all diese Kinder um sich herum, denen er wirklich so lieb und ermutigend begegnete.“

Wilde und Laurie verbrachten am Set „viel Zeit miteinander“, und die Schauspielerin genoss diese Erfahrung in vollen Zügen. Sie erinnerte sich: „Wir hatten so etwa 19-Stunden-Tage. Ich glaube, die Serie lief acht Jahre lang. Ich war, glaube ich, vier Jahre dabei.“ Wilds ‚Dr. House‘-Produzenten erlaubten ihr schließlich, die TV-Serie mit ihrer Filmkarriere unter einen Hut zu bringen, und sie ist nach wie vor dankbar dafür, dass man ihr so viel Freiheit gewährt hat. Die Schauspielerin – die in der medizinischen TV-Serie die Rolle der Remy „Thirteen“ Hadley spielte – sagte: „Ich habe in der Drehpause angefangen, Filme zu drehen. Ich hatte eine Vereinbarung mit ihnen, wonach ich weniger bezahlt bekam, aber dafür konnte ich Filme drehen. Es war wirklich nett von ihnen, mir das zu ermöglichen. Aber ich wusste, dass ich nicht bleiben konnte. Und das lag an den Arbeitszeiten – ich meine, der arme Hugh.“

Unterdessen hatte Olivia zuvor zugegeben, dass sie das Regieführen als befreiende Erfahrung empfindet. Die Schauspielerin gab 2019 mit der Teenager-Komödie ‚Booksmart‘ ihr Regiedebüt, und Olivia erklärte, dass sie diese Erfahrung sehr genossen habe.