Stars Olly Murs: Er schwärmt von seiner Ehe mit Amelia Tank

Olly Murs - September 2023 - NTAs - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 11:00 Uhr

Olly Murs erzählte, dass er sich „entmutigt und isoliert“ gefühlt habe, bevor er Amelia Tank traf.

Das Paar, das im Jahr 2022 heiratete und im letzten Jahr sein erstes Kind auf der Welt begrüßte, erwartet aktuell sein zweites Baby.

Der 40-jährige Olly sprach jetzt über die Beziehung und enthüllte dabei, dass er sich damals danach „sehnte“, jemanden „Besonderen“ zu treffen. Bereits kurz nach dem ersten Date mit Amelia habe er gemerkt, dass er seine „Lebenspartnerin“ gefunden hatte. Murs sagte in einem Interview mit der ‚The Sunday Times‘-Zeitung: „Bevor ich Amelia traf, habe ich mich oft entmutigt und isoliert gefühlt. Ich fragte mich, ob Mädchen aus den richtigen Gründen mit mir ausgingen. Ich sah, dass meine Freunde Familien hatten, aber ich kam immer in ein leeres Haus nach Hause.“ Olly gab auch zu, dass ihr erstes Date in einem Pub zwar nicht so gut gelaufen sei, woraufhin aber eine märchenhafte Romanze zwischen ihnen begonnen habe. Der Star fügte hinzu: „Nach diesem schrecklichen Date haben wir wieder einen Neuanfang gemacht und sehr schnell wusste ich, dass sie meine Lebenspartnerin ist. Ich habe mich noch nie mit jemandem so wohl gefühlt. War mein Leben vorher etwas grau, hat Amelias Liebe ihm wieder Farbe verliehen.“