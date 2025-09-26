Musik Olly Murs mit ‚Bonkers‘ von kommendem Album ‚Knees Up‘ zurück

Olly Murs - Matt Holyoak BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 18:00 Uhr

Olly Murs ist mit seiner neuen Single ‚Bonkers‘ zurück – der ersten Kostprobe seines kommenden Albums ‚Knees Up‘.

Der 41-jährige Popstar begrüßte kürzlich sein zweites Kind mit Ehefrau Amelia Tank, Sohn Albert, ein Bruder für die 16 Monate alte Tochter Madison. Und auch musikalisch gibt es Zuwachs in seinem Leben: Am 21. November veröffentlichte er ‚Knees Up‘, den Nachfolger zu ‚Marry Me‘ von 2022.

Der Song ‚Bonkers‘, den Olly selbst als „Olly 2.0“ beschreibt, experimentiert mit Ska-Sounds und hat einen fröhlichen, energiegeladenen Charakter. Olly deutete an, dass der Track gewagt, spaßig und eben einfach ein bisschen „bonkers“ sei, was auf Deutsch soviel wie „verrückt“ oder „durchgeknallt“ bedeutet. Er sagte in einer Mitteilung: „Das ist das erste Album seit Jahren, das ich wirklich authentisch für mich selbst gemacht habe – es ist gewagt, spaßig, ein bisschen verrückt – und ich habe seit Langem nicht mehr so eine Begeisterung für Musik gespürt.“

Er betonte außerdem, dass seine Fans ihm in den letzten 15 Jahren bei allem zur Seite gestanden haben und er es deswegen kaum erwarten könne, dass sie etwas „Frisches und Lustiges“ von ihm zu hören bekommen. „Zeit für ein kleines freches ‚Knees Up‘!!“ Das Album wird in mehreren Formaten erhältlich sein, darunter transparentes grünes Vinyl, Standard-CD und eine Deluxe-CD mit vier Live-Bonus-Tracks: ‚Troublemaker‘, ‚Heart Skips A Beat‘, ‚Save Me‘ und ‚Dance With Me Tonight‘. Fans, die im Sommer vorbestellt haben, erhalten außerdem eine exklusive ‚Lanyard CD‘.

Trackliste ‚Knees Up‘:

1. Knees Up

2. Save Me

3. Guilty

4. Bonkers

5. Honest

6. Love = Madness

7. Run This Town

8. Yesterday’s News

9. Cut To The Chase

10. Still Getting Used (To The Ring)

11. Lovin’ Really Hurts

12. Chin Up