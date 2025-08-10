Stars Olly Murs: Offene Worte über den Streit mit seinem Zwillingsbruder

Olly Murs - September 2023 - NTAs - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2025, 12:00 Uhr

Der Sänger kann verstehen, dass seine Mutter über den Streit zwischen ihren Söhnen verzweifelt.

Olly Murs sagt, dass ihn das Vatersein dazu gebracht hat, die „Traurigkeit seiner Mutter besser nachzuempfinden“.

Der 40-jährige Sänger, der mit seiner Frau Amelia Tank eine 16 Monate alte Tochter namens Madison hat und ein weiteres Baby erwartet, zerstritt sich bekanntlich 2009 mit seinem Zwillingsbruder Ben, nachdem er dessen Hochzeit verpasst hatte, um am Halbfinale von ‚The X Factor‘ teilzunehmen. Seit er im letzten Jahr Vater wurde, versteht Olly eigenen Angaben zufolge besser, wie sich seine Mutter Vicky-Lynn Pollard aufgrund des Bruchs zwischen ihm und Ben fühlen muss. Olly sagte dem ‚Sunday Times Magazine‘: „Jetzt, wo ich selbst Vater bin, kann ich die Traurigkeit meiner Mutter besser nachvollziehen, dass mein Zwillingsbruder Ben und ich seit 2009 keinen Kontakt mehr haben, obwohl ich nur Liebe und Respekt für ihn empfinde.“

Seit dem Bruch mit Ben habe sich Olly einer prominenten Person anvertraut, die für ihn wie ein Ersatzbruder sei. Er sagte: „Dieses Jahr war ich auf Tour und mein neues Album erscheint Ende 2025. Im Juni stand ich mit Robbie Williams auf der Bühne. Es war großartig, ihn wiederzusehen. Über die Jahre war er wie ein großer Bruder für mich.“ In der Vergangenheit hatte Olly bereits gestanden, dass er nach dem Zerwürfnis mit Ben kaum allein sein konnte. Er sagte dem ‚Times Magazine‘: „Wenn man mit jemandem zusammen im Mutterleib war, hat man später Schwierigkeiten mit Einsamkeit. Ich musste damit klarkommen, als mein Bruder und ich getrennte Wege gingen. Ich war verzweifelt, wollte ständig unter Leuten sein, konnte nicht allein in einem Raum sitzen. Als ich drei Jahre lang Single war, musste ich erst lernen, meine eigene Gesellschaft zu mögen. In dieser Zeit lernte ich Amelia kennen.“

Der ‚Dear Darlin’-Interpret bezeichnet seine Frau als „die Liebe seines Lebens“ und erinnerte sich daran, wie schnell ihm klar wurde, wie stark seine Gefühle für die Bodybuilderin waren. „Ich dachte immer, dieses berühmte Kribbeln beim Verlieben sei bloß Disney-Quatsch. Wenn Leute davon sprachen, dachte ich: ‚Echt jetzt?'“, so Olly im Interview. „Und wenn es dann passiert, ist es natürlich nicht wie im Film. Aber wenn diese Person in dein Leben tritt und alles verändert, dann weißt du es. Sie ist wunderschön, die Liebe meines Lebens. Wir sind ein gutes Team.“