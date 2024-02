Comedyserie geht in die vierte Staffel „Only Murders in the Building“: Meryl Streep kehrt zurück

Meryl Streep und Martin Short in "Only Murders in the Building". (obr/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 16:09 Uhr

Meryl Streep scheint an ihrer Rolle in der Comedyserie "Only Murders in the Building" Gefallen gefunden zu haben. Die Oscarpreisträgerin wird auch in der vierten Staffel wieder an Bord sein.

Die gefeierte Comedyserie "Only Murders in the Building" bleibt auch in der vierten Staffel hochkarätig besetzt. Neben den Hauptdarstellern Steve Martin (78), Martin Short (73) und Selena Gomez (31) wird Meryl Streep (74) in den neuen Folgen ebenfalls wieder mit an Bord sein, wie unter anderem "Variety" berichtet.

Die Oscarpreisträgerin stieß in der dritten Staffel als die wenig erfolgreiche Schauspielerin Loretta Durkin zur Besetzung der Erfolgsserie dazu. Für ihre Leistung heimste sie eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie ein.

Worum genau es in den neuen Folgen geht, wird noch unter Verschluss gehalten. Bekannt ist bisher nur, dass die Staffel mit einer Reise der drei ungleichen Podcaster, Ex-TV-Star Charles Haden Savage (Martin), Ex-Broadway-Größe Oliver Putnam (Short) und Küken Mabel (Gomez) nach Los Angeles beginnen wird, bevor sie nach New York zurückkehren.

Auch Molly Shannon ist in den neuen Folgen dabei

Neu zum Cast gesellt sich zudem Molly Shannon (59) als knallharte Geschäftsfrau aus Los Angeles. Bekannt wurde die Schauspielerin als Mitglied der Komiker-Truppe von "Saturday Night Live". Auch in zahlreichen Kinofilmen und TV-Serien war sie bereits zu sehen.

"Only Murders in the Building" läuft in Deutschland bei Disney+. Die erste Staffel der humorvollen Krimiserie aus der Feder von Steve Martin, Dan Fogelman (47, "This Is Us") und John Hoffman feierte 2021 Premiere und entwickelte sich zu einem echten Überraschungshit. Sie wurde unter anderem für die Primetime Emmy Awards und die Golden Globe Awards nominiert.

Darum geht es in "Only Murders in the Building"

Die Comedyserie erzählt die Geschichte dreier Nachbarn in einem Apartmenthaus in New York – allesamt leidenschaftliche True-Crime-Fans. Als ein Bewohner ihres Hauses tot aufgefunden wird, glauben die drei sofort an einen Mord und beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln und ihre Ergebnisse in einem Podcast mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dabei decken sie allerhand Geheimnisse und skurrile Verschwörungen innerhalb ihres Wohnhauses auf.

In der dritten Staffel ermittelten Charles, Oliver und Mabel in einem Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show, die eigentlich Oliver sein Comeback bescheren sollte. Doch dann wurde ausgerechnet der Hauptdarsteller, Hollywood-Actionstar Ben Glenroy (Paul Rudd, 54), ermordet.