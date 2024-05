Dreharbeiten zur vierten Staffel „Only Murders in the Building“: Steve Martin verspricht Starbesetzung

Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short (v.l.n.r.) spielen die Hauptrollen bei "Only Murders in the Building". (eyn/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 17:20 Uhr

Die Dreharbeiten zur vierten "Only Murders in the Building"-Staffel sind in vollem Gange. Serienschöpfer und Hauptdarsteller Steve Martin nennt die starbesetzte Staffel eine der besten.

Fans von "Only Murders in the Building" können sich auf eine hochkarätig besetzte vierte Staffel freuen. In New York City laufen bereits die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der Serie. "Es ist ein Staraufgebot. Ich würde sagen, wir sind ungefähr zur Hälfte durch, und wir genießen diese Staffel wirklich", verriet Serienschöpfer und Hauptdarsteller Steve Martin (78) dem US-amerikanischen "People"-Magazin.

Auch die vorherigen Staffeln seiner Serie seien "makellos" gewesen – die vierte habe es ihm aber besonders angetan. "Wir denken, es könnte eine unserer besten Staffeln werden", betonte Martin.

Alte und neue Gesichter am Set

Neben den Haupfiguren von Steve Martin, Martin Short (74) und Selena Gomez (31) sind unter anderem die Charaktere von Meryl Streep (74) und Paul Rudd (55) wieder in der Serie zu sehen. Aber auch neue Gesichter wird es in Staffel vier geben: Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis oder auch Molly Shannon ergänzen den Cast.

"Only Murders in the Building" feierte am 3. August 2021 Premiere. In der Comedy-Krimi-Serie klären die drei Hobby-Detektive Charles-Haden, Oliver und Mable mysteriöse Morde und Geheimnisse auf, geraten selbst unter Verdacht und müssen sich weiteren Widrigkeiten stellen. Staffel vier werde wohl von Konsequenzen handeln, deutete Mit-Schöpfer John Hoffman gegenüber " The Hollywood Reporter" an.

In Deutschland sind die ersten drei Staffeln von "Only Murders in the Building" auf Disney+ abrufbar. Wann die vierte Staffel veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.