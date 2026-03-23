Stars OnlyFans-Eigentümer Leonid Radvinsky mit 43 Jahren gestorben

Leonid Radvinsky - LinkedIn BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 18:00 Uhr

OnlyFans-Eigentümer Leonid Radvinsky ist mit 43 Jahren gestorben.

Leonid Radvinsky, Eigentümer von OnlyFans, ist im Alter von 43 Jahren gestorben.

Der ukrainisch-amerikanische Unternehmer ist nach einem langen Kampf gegen eine nicht näher bezeichnete Krebsart verstorben, wie das Unternehmen am Montag (23. März) mitteilte. OnlyFans erklärte: „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Leo Radvinsky bekannt. Leo ist nach einem langen Kampf gegen Krebs friedlich verstorben. Seine Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.“

Radvinsky übernahm 2018 die Muttergesellschaft Fenix International Limited und war deren Direktor sowie Mehrheitsaktionär. Außerdem leitete er den Venture-Capital-Fonds „Leo“, den er 2009 gegründet hatte und der sich vor allem auf Technologieunternehmen konzentrierte. Die Plattform OnlyFans wurde 2016 von den britischen Unternehmern Guy Stokely und Tim Stokely gegründet und erlebte während der COVID-19-Pandemie einen starken Popularitätsschub. Anfang des Jahres wurde berichtet, dass die Investmentfirma Architect Capital Interesse am Kauf einer Mehrheitsbeteiligung hatte – bei einer Bewertung von rund 5,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden.

Radvinsky gab zu Lebzeiten keine öffentlichen Interviews, teilte jedoch einige Details über sein Leben auf LinkedIn und seiner persönlichen Website. Dort beschrieb er sich als Venture-Capital-Investor, Philanthrop und Technologieunternehmer mit besonderem Interesse an neuen Social-Media-Plattformen. Er wurde laut BBC in der ukrainischen Hafenstadt Odessa geboren. Seine Familie zog in seiner Kindheit in die USA und ließ sich in Chicago nieder. In den letzten Jahren soll er in Florida gelebt haben. Er erklärte zudem, dass er viel Zeit, Energie und Geld für wohltätige Zwecke spende, ein leidenschaftlicher Leser sei, gerne Schach spiele und davon träume, Hubschrauberpilot zu werden. OnlyFans war nicht sein erstes Geschäft im Bereich der Erwachsenenunterhaltung. Vor dem Kauf der Plattform betrieb er bereits ein erfolgreiches Webcam-Unternehmen und gründete zuvor ein Online-Verweisgeschäft namens Cybertania, das in den späten 1990er-Jahren unter anderem Links zu passwortgeschützten Inhalten bereitstellte.