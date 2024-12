Coming-out auf Instagram „Oppenheimer“-Star Emma Dumont identifiziert sich als nicht-binär

Emma Dumont trat bislang als Frau auf. (sv/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 13:30 Uhr

Emma Dumont identifiziert sich als nicht-binär. Das gab der "Oppenheimer"-Star in den sozialen Medien bekannt. Ab jetzt hat Dumont - zumindest im privaten Rahmen - auch einen neuen Namen.

"Oppenheimer"-Star Emma Dumont (30) hat öffentlich gemacht, sich als non-binäre Person zu identifizieren. Das geht aus dem Instagram-Profil des Schauspielstars hervor.

Das Profil läuft nun unter dem Namen Nick Dumont. In der Bio ist "they/them" zu lesen. Dabei handelt es sich in der englischen Sprache um die Pronomen für Personen, die sich als non-binär identifizieren. Zuvor stand an selber Stelle "she/her", also "sie/ihre".

"Transmaskuline nicht-binäre Person"

Wie ein Sprecher Dumonts gegenüber dem Branchenportal "TMZ" erklärte, identifiziere sich Dumont "als transmaskuline nicht-binäre Person", werde aber weiterhin unter dem Namen Emma Dumont arbeiten. Im privaten Umfeld werde der Filmstar von Freunden und Familie ab jetzt Nick genannt. Auf Instagram lässt Dumont dazu verlauten: "Nenn mich nur Nick, wenn du cool bist, okay?" Viele Fans und Follower scheinen cool damit zu sein. Unter Dumonts letzten Post sammeln sich einige Kommentare, die das Coming-out von Nick mit viel Liebe feiern.

Emma Dumont war zuletzt in Christopher Nolans (54) Oscar-prämierten Film "Oppenheimer" an der Seite von Cillian Murphy (48) in der Rolle von Jackie Oppenheimer zu sehen. Zuvor spielte Dumont in mehreren Serien, wie etwa "The Gifted" und " Aquarius", ebenfalls weibliche Rollen.

Als Nächstes wird Dumont in dem Film – mit dem zufällig sehr passenden Titel – "New Me" zu sehen sein, der sich aktuell in der Postproduktion befindet. Es ist noch nicht bekannt, wann der Film erscheint.