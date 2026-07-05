Musik Beyoncé kündigt ihren ersten neuen Song seit zwei Jahren an

Beyoncé - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2026, 14:29 Uhr

Beyoncé hat ihren ersten neuen Song seit zwei Jahren angekündigt.

Die Sängerin von ‚Texas Hold ‚Em‘ gab am Samstag (04. Juli) bekannt, dass sie den Titel ‚Morning Dew (Donk)‘ als Auftakt zu den Feierlichkeiten rund um das bevorstehende 20-jährige Jubiläum ihres Kultalbums ‚B’Day‘ veröffentlichen wird. Der Song entstand in Zusammenarbeit mit Pharrell Williams, The-Dream und Darius Dixon. Mit seiner Veröffentlichung beginnt gleichzeitig ein 60-tägiger Countdown bis zu Beyoncés Geburtstag sowie zur Neuauflage von ‚B’Day‘, auf der der Titel ebenfalls enthalten sein wird.

‚Morning Dew (Donk)‘ soll ursprünglich bereits 2013 aufgenommen worden sein, blieb jedoch unveröffentlicht. Nachdem der Song 2023 ins Internet gelangte, entwickelte er sich in den sozialen Medien zu einem Fanliebling. In der offiziellen Ankündigung heißt es, die Veröffentlichung sei „eine direkte Hommage an ihre treue BeyHive und soll die bevorstehende große Feier von ‚B’Day‘ würdigen.“

Außerdem arbeitete Beyoncé erneut mit dem Fotografen Cliff Watts zusammen, der bereits ihr Cover für die ‚Sports Illustrated Swimsuit Edition‘ aus dem Jahr 2007 fotografiert hatte. Gemeinsam verwandelten sie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial in ein Schwarz-Weiß-Lyric-Video zu ‚Morning Dew (Donk)‘.

Die ehemalige Destiny’s-Child-Sängerin erinnerte kürzlich an die „jahrzehntelangen Kämpfe mit Konzertveranstaltern“, die sie führen musste, bevor sie Stadien ausverkaufte. Anlass war die Auszeichnung ihrer Cowboy Carter Tour als umsatzstärkste Solo-Tournee des Jahres 2025. Die 32 Konzerte spielten rund 407,6 Millionen US-Dollar ein. Sie sagte gegenüber ‚Pollstar‘: „Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr ohne Unterbrechung auf Tour. Mein Vermächtnis habe ich Stein für Stein aufgebaut. Diese Show ist ein Beweis dafür, welche Kraft Beständigkeit und Hingabe für das eigene Handwerk haben. Schon früh habe ich gelernt, dass niemand so sehr in dich investiert wie du selbst. Mit jeder Tournee habe ich weiter aufgebaut.“