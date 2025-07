Stars Oprah Winfrey: Sie wurde gerufen, um Prinz Harrys ‚Entenproblem‘ zu lösen

Oprah Winfrey - 78th Annual Tony Awards - New York - JUNE 2025 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 09:00 Uhr

Oprah Winfrey wurde zu Hilfe gerufen, um Prinz Harry bei einem „Entenproblem“ zu unterstützen.

Die 71-jährige Medienikone lebt in Kalifornien in der Nähe von Harry und seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex. Und wie das so ist: In der Nachbarschaft hilft man sich. Jetzt erinnerte sich Oprah daran, wie sie dem Paar über das Osterwochenende zur Hilfe eilte, nachdem sie Entenküken in ihrem Garten entdeckt hatten – aber keinen geeigneten Ort hatten, um sie unterzubringen.

In einem Gespräch mit Kelly Ripa in deren Podcast ‚Let’s Talk Off Camera‘ sagte Oprah: „Ich bekomme einen Anruf von Harry, Prinz Harry, am Ostersamstag, und er sagt: ‚Tut mir leid, dass ich störe, O, aber wir haben hier ein Entenproblem.‘ Eine Ente war in ihren Garten gekommen, hatte dort Eier gelegt und die Küken waren geschlüpft.“ Leider hatten Harry und Meghan aber keine Möglichkeit, die Küken an einem geeigneten Ort unterzubringen. Oprah fuhr fort: „Und er sagte: ‚Unser Teich ist eigentlich ein Bach – wir haben keinen Teich. Können wir die Enten zu deinem Teich bringen?'“

Oprah stimmte zu, bat Harry aber zu warten, weil die Enkel ihrer besten Freundin Gayle Kings zu Besuch kommen und den Anblick sicher genießen würden. Doch der 40-jährige Prinz – der mit Meghan den sechsjährigen Prinz Archie und die vierjährige Prinzessin Lilibet hat – bestand darauf, die Tiere sofort zu bringen. Sie fuhr fort: „Ich sagte: ‚Warte, bis ich die Kinder an den Teich bringen kann, damit sie sehen können, wie du die Enten hineinsetzt.‘ Und er sagt: ‚Nein, wir kommen sofort, wir kommen rüber!'“ Doch die niedliche Szene geriet ins Chaos, als die „Entenmama“ flüchtete und das Trio sie jagen musste – laut Oprah war das „das Lustigste“, was sie je gesehen hat. „Als er die Tür öffnet, fliegt die Entenmama davon. Und er hat alle Entenküken in einer Kiste. Wir jagen also der Entenmama hinterher, die in den Vorgarten geflogen ist und auf der anderen Straßenseite landet. Wir haben ihre Küken. Harry rennt hinterher, Meghan steigt aus, sie rennt auch hinterher, jagt der Mama hinterher und versucht, sie zurück zu ihren Küken zu bringen. Und für etwa eine halbe Stunde rennen wir mit den Enten in der Kiste herum. Wir haben ein Video davon. Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe.“