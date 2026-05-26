Film Original-He-Man Dolph Lundgren begeistert über Nicholas Galitzine als Superheld

Dolph Lundgren - AVALON - LA - May - 2026 - Masters of the Universe premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 11:00 Uhr

Original-He-Man Dolph Lundgren begeistert über Nicholas Galitzine als Superheld.

Dolph Lundgren freut sich darüber, dass Nicholas Galitzine sein Alter Ego He-Man in ‚Masters of the Universe‘ übernimmt.

Der 68-jährige Schauspieler verkörperte den Superhelden bereits im gleichnamigen Film von 1987. Lundgren erklärte, dass es für ihn „ein großartiges Gefühl“ gewesen sei, „das Schwert weiterzureichen“ an den 31-jährigen Galitzine. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte er: „Es ist großartig, dass er so ein toller He-Man ist, und ich denke, dass es eine großartige Produktion wird. Ich fühlte mich wirklich geehrt, ein Teil davon zu sein. Es hat mir Spaß gemacht, in dem Film aufzutauchen und ihm Ratschläge zu geben, wenn er sie am meisten braucht.“

Lundgren spielt in ‚Masters of the Universe‘ eine Figur auf der Erde. In der Handlung kämpft He-Man gegen den bösen Skeletor, gespielt von Jared Leto, um den Planeten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu schützen. Der Superheld erschien erstmals 1982 als Actionfigur und wurde durch die Zeichentrickserie ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ aus dem Jahr 1983 weltberühmt. Lundgren erklärte dazu: „Es gibt immer noch etwas Besonderes an diesem Franchise. Es steckt etwas in dem, was sie damals erschaffen haben. Ich glaube 1983 kam die Serie heraus, der kleine Cartoon und die Spielzeuge und die Menschen reagieren bis heute darauf.“

Obwohl Lundgren inzwischen von Galitzine ersetzt wurde, fühlte sich dieser zunächst wie „ein kompletter Betrüger“, als er erstmals das He-Man-Kostüm anzog. Galitzine sagte kürzlich gegenüber ‚Extra‘: „Um ehrlich zu sein: Als ich das Kostüm zum ersten Mal anprobierte und meine Verwandlung noch nicht abgeschlossen war, fühlte ich mich wie ein totaler Hochstapler. Ich hatte das Gefühl, es nicht verdient zu haben. Ich fragte mich: ‚Wie soll ich jemals an diesen Punkt kommen?'“ Der Schauspieler hatte zudem das Gefühl, nicht genügend Zeit gehabt zu haben, um sich körperlich in die nötige Form zu bringen. Er erklärte: „Ich komme aus einem sportlichen Hintergrund … ich war oft im Fitnessstudio. Aber meinen Körper von einem Zustand, der definitiv nicht bereit war, He-Man zu spielen, in jemanden zu verwandeln, der diesen Minirock und Brustpanzer trägt, war natürlich extrem einschüchternd.“