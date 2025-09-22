Stars Originaldarstellerin aus Der Zauberer von Oz verstorben

1939 - The Wizard Of Oz - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 18:00 Uhr

Eine der Hauptdarstellerinnen von 'Der Zauberer von Oz' ist verstorben.

Die Schauspielerin Elaine Merk Binder ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Den Tod der Filmdarstellerin, die in dem Filmklassiker ‚Der Zauberer von Oz‘ mitwirkte, bestätigte ihre Tochter Annette Phillips. Elaine war eine der letzten noch lebenden Darstellerinnen des legendären Films von 1939. Sie hatte sich 1938 für das Musical beworben und gehörte schließlich zu den acht Kindern, die ausgewählt wurden, um als Teil des Munchkin-Ensembles zu tanzen und zu singen. Rückblickend erinnerte sie sich an die aufregende Zeit: „Ich habe für die ‚Zauberer von Oz‘-Munchkins vorgesprochen. Für mich war es beängstigend. Es war mein erster großer Aufruf für Mädchen von einem großen Studio.“ Glücklicherweise habe Elaine nicht wie die anderen Kinder vortanzen müssen. „Und sie wählten mich als eine der acht, die sowohl tanzen als auch singen sollten“, berichtete sie weiter.

Elaine war erst acht Jahre alt, als sie für den Film vor der Kamera stand. Sie ist in einer Szene zu sehen, in der das Lied ‚Come Out, Come Out, Wherever You Are‘ gespielt wird. Schon vor ‚Der Zauberer von Oz‘ trat Elaine in dem Kurzfilm ‚Our Gang‘ auf und spielte außerdem in ‚Nothing Sacred‘ an der Seite von Carole Lombard und Frederic March. Als Teenager erhielt sie ein Vertragsangebot von Paramount, das sie jedoch ablehnte, um ein Studium am Occidental College zu beginnen. Nach ihrem Abschluss im Jahr 1951 machte sie zwei Jahre später ihren Master an der California State University in Los Angeles mit den Schwerpunkten Musik und Pädagogik. Später studierte sie zusätzlich Informatik und Theologie und arbeitete als Computerberaterin für die USA sowie die First Interstate Bank. Neben Tochter Annette hinterlässt Elaine ihren Sohn George und sechs Enkelkinder.