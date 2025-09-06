Film Orlando Bloom will als Legolas zurückkehren

Orlando Bloom as Legolas - HE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Der Hollywood-Star würde gerne in die Rolle des Elben zurückkehren.

Orlando Bloom würde es „hassen“, jemand anderen als Legolas in einem neuen ‚Herr der Ringe‘-Film zu sehen.

Der Schauspieler verkörperte den Elben in den drei ‚Herr der Ringe‘-Filmen Anfang der 2000er-Jahre sowie ein Jahrzehnt später in den ‚Hobbit‘-Filmen. Während sein ehemaliger Co-Star Andy Serkis mit ‚Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum‘ ins Fantasy-Universum von J. R. R. Tolkien zurückkehrt, wurde Bloom eigenen Aussagen zufolge bislang nicht für das Projekt angefragt.

In der Sendung ‚Today‘ offenbarte er: „Ich habe ehrlich gesagt noch nicht das Geringste gehört. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sich auf Gollum konzentriert – also ist alles möglich. Es ist eine so unglaubliche Rolle. Ich bin so dankbar, Teil dieser Filme gewesen zu sein. Aber ich habe nichts gehört.“ Der Hollywood-Star gestand: „Hört zu, ich würde es hassen, wenn jemand anderes Legolas spielen würde, versteht ihr, was ich meine? Was wollen sie machen? Wollen sie jemand anderen als Legolas besetzen? Mit KI können sie heutzutage ja alles machen!“

Ian McKellen deutete kürzlich an, dass er möglicherweise in ‚The Hunt for Gollum‘ auftreten könnte. Beim ‚For the Love of Fantasy‘-Event in London verriet der 86-Jährige: „Ich habe gehört, dass es einen weiteren Film geben wird, der in Mittelerde spielt, und dass die Dreharbeiten im Mai beginnen. Regie führt Gollum und es geht ganz um Gollum – aber ich verrate euch zwei Geheimnisse über die Besetzung: Es gibt eine Figur namens Frodo und eine andere namens Gandalf.“ Der Blockbuster soll im Dezember 2027 erscheinen.