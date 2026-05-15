Film Sir Peter Jackson enthüllt ‚Joker‘-Inspiration für ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘

Peter Jackson - MAY 2026 - Cannes Film Festival 2026 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 18:00 Uhr

Sir Peter Jackson hat erklärt, dass der Film 'Joker' aus dem Jahr 2019 ein großer Einfluss auf den kommenden Film 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' war.

Sir Peter Jackson hat enthüllt, dass Todd Phillips‘ ‚Joker‘ als Inspiration für ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ diente.

Der 64-jährige Filmemacher fungiert als Produzent des neuesten Films der epischen Fantasy-Reihe und erklärte, dass die Ursprungsgeschichte von Batmans Erzfeind aus dem Jahr 2019 Ideen für den kommenden Film geliefert habe, in dem Andy Serkis seine Rolle als Titelfigur erneut übernehmen wird.

„Wir haben an den ursprünglichen ‚Joker‘-Film gedacht, den mit Joaquin Phoenix. Die Art, wie er die Psychologie des Jokers erforschte, während er gleichzeitig eine Geschichte erzählte“, sagte Jackson gegenüber ‚IndieWire‘ und fügte hinzu: „Wir haben die Geschichte, die in den Anhängen steht, und wir werden diese Geschichte erzählen, aber wir werden sie aus einer inneren Gollum-Perspektive erzählen. Man nimmt geschriebene Dinge von Tolkien und verfilmt sie aus einem bestimmten Blickwinkel, und das bedeutet, dass man in seinen Kopf eindringen muss.“ Er betonte aber auch scherzhaft: „Ich habe kein besonderes Verlangen, in Gollums Kopf einzudringen. Andy Serkis kann das selbst tun.“

Jackson erklärte, dass ‚The Hunt for Gollum‘ – dessen Veröffentlichung für Dezember 2027 geplant ist – aus Notizen am Ende eines von Tolkiens Romanen stammt. Der ‚The Beatles: Get Back‘-Regisseur sagte: „Wir dürfen rechtlich alles aus den ‚Lord of the Rings‘-Büchern adaptieren. ‚The Lord of the Rings‘ hat diese großen Anhänge am Ende. Fünfzig oder sechzig Seiten mit Tolkiens Notizen, Hintergrundinformationen über Charaktere und Dinge, die nicht im eigentlichen Roman vorkommen, sondern am Ende angehängt wurden. Kleine Nebengeschichten, Ausschmückungen, Erweiterungen – und ein Teil von ‚The Hunt for Gollum‘ wird dort beschrieben.“ Gollums Kindheit und wie er zu dem wurde, was er war und wie er versucht, ins Auenland zu gelangen, wird dort beschrieben.

Jackson führte Anfang der 2000er-Regie bei der gefeierten ‚Herr der Ringe‘-Trilogie, ist aber glücklich darüber, die Verantwortung hinter der Kamera bei diesem Film Serkis zu überlassen – der bereits Filme wie ‚Venom: Let There Be Carnage‘ und ‚Animal Farm‘ inszeniert hat. Der Regisseur sagte: „Ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass Andy einen viel interessanteren Film machen würde als ich, wenn es um Gollums Sucht und innere Kämpfe geht. Wenn ich denken würde, dass ich den besseren Film machen würde, würde ich es tun. Aber ich dachte: Da ist jemand, der hier einen wirklich interessanten Film machen wird – und das bin nicht ich.“

Jackson erhielt zu Beginn der Filmfestspiele von Cannes Anfang dieser Woche die prestigeträchtige Goldene Palme und beklagte die erheblichen Veränderungen in der Filmindustrie seit seiner Arbeit an der ‚Herr der Ringe‘-Trilogie. Er erklärte: „Wenn man 20 Jahre zurückgeht, gab es vielleicht sieben Studios, die Filme finanzierten, plus viele wohlhabende unabhängige Produzenten. Wenn diese Studios jeweils 15 Filme pro Jahr machten, hatte man mehr als 100 Filme, die produziert wurden, plus weitere 50 unabhängige Filme. Jetzt wird man vielleicht nur noch drei Studios haben. Selbst wenn jedes davon 20 Filme pro Jahr macht, sind das immer noch nur 60 Filme.“