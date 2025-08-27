Film Oscar Isaac: Sein ‚Frankenstein‘-Charakter wurde von Prince inspiriert

Oscar Isaac as Victor Frankenstein - Frankenstein - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 09:00 Uhr

Oscar Isaac ließ sich für seine Darstellung von Frankenstein von dem verstorbenen Popstar Prince inspirieren.

Oscar Isaacs ‚Frankenstein‘-Figur wurde vom verstorbenen Popstar Prince inspiriert.

Der 46-jährige Schauspieler spielt die Rolle des Victor Frankenstein in Guillermo del Toros Neuinterpretation von Mary Shelleys Roman aus dem Jahr 1818. Er tritt in dem Film an der Seite von Jacob Elordi auf, der das Monster verkörpert.

Isaac hat jetzt erklärt, dass er die Bewegungen des Wissenschaftlers an Princes Gang während der Proben für seinen Super-Bowl-Auftritt 2007 angelehnt habe. Der Darsteller verriet in einem Gespräch mit ‚Variety‘: „Ich habe ihn viel mehr als Künstler denn als Wissenschaftler gesehen. Ich habe mir ein Video von Prince angeschaut, wie er zum Super Bowl geht, um zu proben. Und ich habe im Grunde seinen Gang geklaut, als er mit den Händen auf dem Rücken auf die Bühne geht.“

Der Regisseur gab dem Schauspieler jedoch andere Anweisungen und forderte ihn dazu auf, „mehr Mick Jagger“ zu sein. Elordi hingegen ließ sich für den taumelnden Gang des Monsters von einer japanischen Tanzform namens Butoh inspirieren und hörte sich mongolischen Kehlkopfgesang an, um die Sprechstimme der Figur zu finden. ‚Frankenstein‘ läuft ab dem 17. Oktober zwei Wochen lang in den Kinos, bevor er am 7. November auf Netflix erscheint.