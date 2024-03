Stars Oscar-Verleihung: ‚Oppenheimer‘ war der große Gewinner

Christopher Nolan accepts the award for Best Director at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2024, 10:00 Uhr

‚Oppenheimer‘ war am Sonntag (10. März) der große Gewinner bei den Academy Awards 2024 und nahm sieben Preise mit nach Hause.

Das Atombombendrama – das für 11 Oscars nominiert war – gewann die größte Auszeichnung des Abends, den besten Film, während Christopher Nolan seinen ersten Preis für die beste Regie erhielt und sowohl Cillian Murphy als auch Robert Downey Jr. für ihre Leistungen mit den Auszeichnungen als Haupt- und Nebendarsteller ausgezeichnet wurden.

Bei der Entgegennahme seiner Auszeichnung als bester Regisseur sagte Christopher: „Der Academy möchte ich nur sagen, Filme sind ein bisschen über 100 Jahre alt. Stellt euch vor, wir hätten erst 100 Jahre der Malerei oder des Theaters. Wir wissen nicht, wohin diese unglaubliche Reise von hier aus geht, aber zu wissen, dass ihr denkt, dass ich ein bedeutender Teil davon bin, bedeutet mir die Welt.“ Der Film schnitt auch in den technischen Kategorien gut ab und gewann die Preise für die beste Kamera, den besten Filmschnitt sowie die beste Filmmusik.

Emma Stone erhielt den Preis für die beste Hauptdarstellerin für ‚Poor Things‘, während der Preis für die beste Nebendarstellerin an ‚The Holdovers‘-Star Da’Vine Joy Randolph ging. Zum ersten Mal wurde jeder der Nominierten von einem früheren Gewinner der Kategorie gefeiert, darunter Jennifer Lawrence, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Matthew McConaughey, Regina King, Lupita Nyong’o und Brendan Fraser, um die in die engere Wahl gekommenen Stars zu loben. Alle Nominierten für den besten Song performten ihre Tracks im Dolby Theater in Los Angeles, aber während Ryan Goslings Interpretation von ‚I‘m Just Ken‘ – mit einem Überraschungsauftritt von Slash – die Show stahl, war es ein anderer Song aus dem ‚Barbie‘-Soundtrack, nämlich Billie Eilishs ‚What Was I Made For?‘, der den Preis gewann.

Das Vereinigte Königreich gewann seine erste Auszeichnung als bester internationaler Spielfilm bei drei Nominierungen, wobei das Kriegsdrama ‚The Zone of Interest‘ den Preis vor dem italienischen Beitrag ‚Io Capitano‘, dem japanischen Beitrag ‚Perfect Days‘, dem spanischen Beitrag ‚Society of the Snow‘ und dem deutschen ‚The Teachers Lounge‘ gewann. Jimmy Kimmel war der Gastgeber des Abends.

Die Liste der Oscar-Gewinner 2024:

Best Picture:

‘Oppenheimer’

Best Performance by an Actor in a Leading Role:

Cillian Murphy, ‘Oppenheimer’

Best Performance by an Actress in a Leading Role:

Emma Stone, ‘Poor Things’

Best Director:

Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’

Best Performance by an Actress in a Supporting Role:

Da’Vine Joy Randolph, ‘The Holdovers’

Best Performance by an Actor in a Supporting Role:

Robert Downey Jr., ‘Oppenheimer’

Best Costume Design:

‘Poor Things’ – Holly Waddington

Best Make-up and Hairstyling:

‘Poor Things’

Best Live Action Short Film:

‘The Wonderful Story of Henry Sugar’

Best Animated Short Film

‘War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko’

Best Adapted Screenplay

‘American Fiction’ – Cord Jefferson

Best Original Screenplay

‘Anatomy of a Fall’ – Justine Triet, Arthur Harari

Best Original Song:

‘What Was I Made For?’ from ‘Barbie’

Best Original Score:

‘Oppenheimer’

Best Documentary Feature Film:

‘20 Days in Mariupol’

Best Documentary Short Film:

‘The Last Repair Shop’

Best International Feature Film:

‘The Zone of Interest’ (United Kingdom)

Best Animated Feature Film:

‘The Boy and the Heron’

Best Production Design:

‘Poor Things’

Best Film Editing:

‘Oppenheimer’

Best Sound:

‘The Zone of Interest’

Best Visual Effects:

‘Godzilla Minus One’

Best Cinematography:

‘Oppenheimer’ – Hoyte van Hoytema